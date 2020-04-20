Жизни шестилетнего ребенка из Новороссийска, которого нашли в затопленной ванной, ничего не угрожает. Однако сейчас стоит вопрос о том, действительно ли мать поднимала на него руку. Одна из соседок рассказала «360», что знает об этой семье.

«Я помню ее, знаю, что соседи жаловались, много раз с ней в лифте ездила. Видела, как она постоянно бегает куда-то. Мальчика за собой таскает. Знаю, что она с ним никогда не гуляла», — рассказала соседка.

Ранее мальчика вытащили из затопленной квартиры, где он неопределенное время сидел один. На его теле обнаружили многочисленные ссадины и ушибы. Ребенка госпитализировали. Как написал РЕН ТВ, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Его 33-летней мамы в квартире не было. Женщину подозревают в систематическом избиении сына. По предварительной информации, она часто оставляла ребенка одного дома на несколько часов.

СК России по Краснодарскому крае открыл в ее отношении уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы. Не исключено, что жительницу Новороссийска лишат родительских прав.