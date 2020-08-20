Лукашенко после выборов заново собрал правительство, но состав не поменялся. Что это значит

В среду, 19 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко выпустил указ, которым заново назначил членов правительства. Изменений по сравнению с предыдущим составом нет. Значит ли это, что Лукашенко всем доволен?

17 августа правительство традиционно сложило полномочия — это положено делать после каждых выборов президента, чтобы новый правитель мог собрать собственный Кабмин. В этот раз для политологов было очевидно, что этот жест исключительно формальный. 19 августа указом президента все министры вернулись на свои места — изменений в составе правительства нет.

Правительство чрезвычайного положения

Дело в том, уверены политологи, что еще 3 июня, в самом начале избирательной кампании, Александр Лукашенко отправил действующее правительство в отставку. Он обещал сформировать новый Кабинет министров до выборов — такой ход должен был показать людям, что глава государства готов к некоторым переменам.

Уже на следующий день стал известен новый состав — и большинство перемен было далеко не в сторону либерализации правительства. Главной фигурой для перестановки оказался глава правительства, премьер-министр страны.

Как объяснил «360» независимый белорусский политолог, руководитель аналитических проектов БелаПАН Александр Класковский, смещение Сергея Румаса с этой должности наверняка было обусловлено его либеральными настроениями.

«Перед такой трудной избирательной кампанией Лукашенко назначил Романа Головченко, который долгое время возглавлял Госкомвоенпром Белоруссии — это организация, которая занимается производством и экспортом оружия. Это такой свой, доверенный человек», — считает Класковский.

Кроме того, как объяснил Класковский, главой администрации президента Лукашенко назначил выходца из КГБ Игоря Сергиенко, а председателем комитета государственного контроля — генерала КГБ Ивана Тертеля.

Лукашенко делает ставку на силовиков и выдвигает их на ключевые посты. Это тренд в сторону полицейского государства — президент теряет доверие народа, поэтому в большей степени опирается на силовые структуры Александр Класковский.

При этом, считает белорусский политолог, аналитик «Либерального клуба» Евгений Прейгерман, такие перестановки перед выборами были хотя и не традиционными, но весьма ожидаемыми. Руководство страны понимало, что выборы могут сильно обострить ситуацию внутри государства.

«Президентская кампания в любом случае в белорусской политике — это время чрезвычайное, время „Ч“», — заметил Прейгерман.

Сейчас же переназначение правительства выглядит формальной мерой, Лукашенко просто продублировал свое июньское решение.

Экономически невыгодное правительство

Класковский заметил в разговоре с «360», что утвержденное в июне и переизбранное в августе правительство свидетельствует об усилении административного управления экономикой. Однако положительных моментов в таком решении мало.

«Такое засилье людей в погонах в правительстве и других структурах государственной власти не пойдет на пользу экономике, потому что это люди со специфическим складом ума. Они мыслят в духе теории заговоров, ищут врагов, а с экономическими реформами у них слабо. Это только усугубляет перспективы белорусской экономики, которая и так находится в незавидном положении», — уверен политолог.

Прейгерман отчасти согласен — исправить нынешнюю экономическую ситуацию на фоне происходящих в Белоруссии событий будет чрезвычайно сложно.

Это связано не только с политическим кризисом, который привел к определенным негативным последствиям, но и с тем, что пандемия пока не закончилась. Экономический кризис будет только усугубляться, и Белоруссия на себе это прочувствует очень серьезно Евгений Прейгерман.

Однако любое правительство, по мнению Класковского, в политической картине Белоруссии несет исключительно технический характер — все решения принимаются лично президентом, а министрам отводится роль исполнителей.

При этом факт того, что «силовой» Кабинет министров созван заново и без изменений, по мнению политологов, на общенациональной повестке Белоруссии не отразится. Политика республики по-прежнему остается в высшей степени персонализированной и сводится к личности действующего президента, а все кадровые перестановки правительства из-за этого обычно остаются в тени.