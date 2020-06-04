«Послушный кот в мешке»: Шушкевич объяснил назначение Головченко на должность премьера

Головченко напомнил ему «кота в мешке». Новый премьер не имеет опыта принятия важных решений, тем не менее он будет «послушным» для Лукашенко, уверен Шушкевич.

«Понятия не имею, кто такой Головченко. Но, видимо, он очень послушный, поскольку Румас — приличный специалист, которому было очень трудно являть все время послушание. И он это делал не так ретиво, как хотелось Лукашенко», — заявил Шушкевич.

По его мнению, Лукашенко «устроил суету вокруг смены правительства» перед президентскими выборами, «будто бы его уже избрали». Фигура нового премьера не смотрится также серьезно, если сравнивать с экономистом Сергеем Румасом.

В то же время бывшему главе правительства Румасу было очень сложно выполнять «нелепые приказы» президента, полагает Шушкевич. Поэтому он радуется отставке, предположил собеседник издания.

При этом бывший лидер Белоруссии исключает версию наличия какого-либо конфликта между Румасом и Лукашенко, поскольку у бывшего премьера нет репутации скандалиста.