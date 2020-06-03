«Взбодрить перед выборами». Зачем Лукашенко отправил правительство в отставку?

Александр Лукашенко за два месяца до президентских выборов отправил правительство Белоруссии в отставку. Такой шаг он объяснил необходимостью показать избирателям, кто займется решением их проблем после голосования — чтобы граждане могли сделать осознанный выбор. Политолог Кирилл Аверьянов-Минский рассказал «360» о других мотивах главы республики.

3 июня Лукашенко распустил правительство и провел совещание со спикерами обеих палат парламента, главой администрации и секретарем Совбеза о новом составе кабинета министров. По словам политика, «всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».

Лукашенко добавил, что подбирать состав нового кабмина власти начали около полгода назад, тогда же были заменены несколько министров. Поэтому сейчас нет необходимости менять всех чиновников. Революции ожидать не следует.

По мнению политолога, эксперта фонда «Народная дипломатия» Кирилла Аверьянова-Минского, в отставке кабинета министров нет никакой сенсации, «это такой демонстративный жест в рамках предвыборной кампании Лукашенко».

«В Белоруссии выборы, и эту отставку стоит рассматривать исключительно в данном контексте. Нужно что-то предъявить электорату, какое-то движение, какие-то новые надежды», — заявил эксперт «360».

Поэтому, собственно, было принято такое решение, которое должно как-то взбодрить белорусское общество перед выборами и внушить ему какие-то надежды. Кирилл Аверьянов-Минский политолог

По словам Аверьянова-Минского, ситуация в Белоруссии в результате «никак принципиально не изменится».

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Лукашенко пойдет на шестой президентский срок. Страной он управляет с 1994 года.