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    17 августа 2020, 10:46

    Белорусское правительство сложило полномочия

    Дарья Бунякова

    Правительство Белоруссии сложило полномочия перед новым президентом страны. Все обязанности будут продолжать выполняться до того момента, пока глава государства не сформирует новый состав совета министров.
    Белорусское правительство сложило полномочия

    «Премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности», — сказано в постановлении, опубликованном на Национальном правовом-интернет портале.

    Согласно документу, в новый состав правительства войдут председатели комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук Белоруссии и Национального статистического комитета. Кроме того, в списке указан председатель правления республиканского союза потребительских обществ.

    Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская смогла получить 10,1%. После подведения итогов в Белоруссии начались протестные акции и забастовки. Несогласные с результатами голосования требуют провести выборы повторно.

    Новости SMI.FM