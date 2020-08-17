Белорусское правительство сложило полномочия

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед новым президентом страны. Все обязанности будут продолжать выполняться до того момента, пока глава государства не сформирует новый состав совета министров.

«Премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности», — сказано в постановлении, опубликованном на Национальном правовом-интернет портале.

Согласно документу, в новый состав правительства войдут председатели комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук Белоруссии и Национального статистического комитета. Кроме того, в списке указан председатель правления республиканского союза потребительских обществ.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская смогла получить 10,1%. После подведения итогов в Белоруссии начались протестные акции и забастовки. Несогласные с результатами голосования требуют провести выборы повторно.