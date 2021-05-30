Лукашенко идет к признанию Крыма российским. Он избегал этого, но теперь отношения с Европой разрушены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не устает повторять о братских отношениях с Россией, но при этом долгие годы избегает признания Крыма частью РФ. Однако теперь, когда Европа и Украина начали сжигать мосты в отношениях с Минском, он может поменять свое поведение, считают эксперты.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, лидер Белоруссии, вероятнее всего, признает Крым российским уже через несколько месяцев. Когда осознает, что Запад не изменит к нему отношения после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

«Пока у него, может быть, есть надежда, что что-то поменяется и тогда он сможет балансировать. Если поймет, что это окончательно, он будет принимать решение и по Крыму», — пояснил он в беседе с «360».

Марков добавил, Лукашенко не сделал этого сразу после встречи с президентом РФ в Сочи, потому что тогда могло бы сложиться впечатление, что это сделано как будто под давлением.

«Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли — мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаете Крым российским», — пояснил он.

Нерукопожатный

Независимый белорусский политолог Александр Класковский также считает, что президент Белоруссии, вероятно, сделает это признание, понимая, что его внешняя политика уже не сможет стать прежней.

«Лукашенко прежде всячески избегал признания Крыма. Витиевато отвечал на такие вопросы. Официально Минск декларировал интеграцию с Россией, но при этом сохранял геополитическое балансирование», — пояснил он.

Этот принцип Лукашенко использовал все время с момента вхождения Крыма в состав России. Он не хотел ссориться с Москвой, но одновременно с этим пытался использовать неплохие связи с Киевом. После того как отношения России и Украины начали стремительно портиться в 2014 году, республика даже смогла улучшить свои отношения с Европой и США. Минск дистанцировался от конфликта, предложил площадку для переговорного процесса, напомнил Класковский.

Однако ситуация начала меняться после президентских выборов в республике. Западные страны не признали победу Лукашенко, осудили жесткое подавление протестов. Начали вводить санкции. Конфронтация нарастала.

Точкой бифуркации в отношениях Белоруссии и Запада стала посадка в Минске самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича. Евросоюз снова поднял вопрос об ограничительных мерах. Последовала воздушная блокада «Белавиа».

«Ситуация, вероятно, не изменится, пока у власти будет Лукашенко. Для ЕС и США он не станет рукопожатным», — добавил Класковский.

Вероятно, Лукашенко и сам это понимает. Поэтому начинает менять политику. На смену многовекторности приходит в какой-то степени вынужденное сближение с Россией.

«Он вынужден прижиматься к Москве, чтобы не погибнуть», — пояснил политолог.

По мнению Класковского, сейчас он более уязвим и с точки зрения России. Он не исключил, что на последних переговорах в Сочи обсуждался также вопрос конституционной реформы и транзита власти в Белоруссии.

«Так считают многие аналитики. Этот вопрос для Лукашенко неприятный. С одной стороны, для него суверенитет Белоруссии равен его безраздельной власти над страной, но сейчас его ресурсы тают. Поэтому в ближайшей перспективе он будет вынужден идти на какие-то уступки», — заключил специалист.

Одной из них может стать и «крымское признание».

Что будет де-юре — это будет потом

Референдум, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, прошел 16 марта 2014 года. По итогам плебисцита 18 марта в Москве был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Тогда Лукашенко заявлял, что его страна де-факто признала вхождение Крыма в Россию. Также он обратил внимание, что юридического признания референдума от него никто не требовал.

«Де-факто Крым стал частью России. Ситуация развивается де-факто. И мы будем с РФ. Что будет де-юре — это будет потом», — заявил он.

По его мнению, от того, признает он Крым частью России или нет, ничего не изменится.

Весной 2020 года поведение Белоруссии в этом вопросе прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. Он объяснил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, потому что хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. <…> Независимая, суверенная страна имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — пояснил он.