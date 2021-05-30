Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вероятнее всего, признает Крым российским через несколько месяцев. Когда осознает, что Запад не изменит к нему отношение после событий 23 мая. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Сергей Марков.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко не сделал заявления о признании Крыма регионом РФ. Хотя этого политического решения не хватает авиакомпании «Белавиа», чтобы начать выполнять рейсы на полуостров.

По мнению Маркова, президент Белоруссии не сделал этого сразу после встречи в Сочи по нескольким причинам. Во-первых, могло сложиться впечатление, что это сделано как будто под давлением, ведь белорусская сторона зависит от российских денег.

«Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли — мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаете Крым российским», — пояснил он.

Политолог напомнил, что Путин и Лукашенко обсудили важные стратегические вопросы, совсем новую ситуацию, которая сложилась для Белоруссии.

«Но поскольку у нас очень агрессивная окружающая среда, то я думаю, что такие стратегические решения о признании Крыма частью РФ будут приниматься в закрытом формате», — добавил Марков.

По его прогнозу, Лукашенко может принять такое решение через несколько месяцев, когда поймет, что решения Запада в отношении Белоруссии окончательны.

«Пока у него, может быть, есть надежда, что что-то поменяется и тогда он сможет балансировать. Если поймет, что это окончательно, он будет принимать решение и по Крыму», — заключил собеседник «360».

Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявлял, что Белоруссия старается придерживаться нейтральной позиции в этом вопросе. А сам Лукашенко в марте прошлого года подчеркивал, что от его признания принадлежности этого полуострова субъектом РФ могут ухудшиться отношения с Украиной.

«На Украине скажут: „Собака“ — и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — объяснял он.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. На встрече был согласован второй транш кредита России для Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair и судьбе арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги. Был поднят ряд вопросов о дальнейшем развитии двусторонних отношений.