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    30 мая 2021, 03:04

    «Белавия» назвала условие для полетов в Крым

    Дарья Бунякова

    Белорусская авиакомпания «Белавиа» может начать выполнять рейсы в Крым при политическом признании полуострова частью России. До этого момента перевозчик не планирует возобновлять полеты, заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

    «Белавия» назвала условие для полетов в Крым

    «Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

    Он напомнил, что когда Крым входил в состав Украины, авиакомпания выполняла рейсы с перерывами. Это было связано с коммерческими вопросами.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 мая приехал в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как отмечал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, во время встречи стороны не обсуждали вопрос о полетах «Белавиа» в Крым.

    В 2020 году Путин пояснял, что авиасообщение между Белоруссией и Крымом закрыто из-за позиции Лукашенко. Белорусский президент, по словам российского президента, пытается выстраивать с Украиной добрососедские отношения.