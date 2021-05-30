«Белавия» назвала условие для полетов в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» может начать выполнять рейсы в Крым при политическом признании полуострова частью России. До этого момента перевозчик не планирует возобновлять полеты, заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Он напомнил, что когда Крым входил в состав Украины, авиакомпания выполняла рейсы с перерывами. Это было связано с коммерческими вопросами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 мая приехал в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как отмечал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, во время встречи стороны не обсуждали вопрос о полетах «Белавиа» в Крым.

В 2020 году Путин пояснял, что авиасообщение между Белоруссией и Крымом закрыто из-за позиции Лукашенко. Белорусский президент, по словам российского президента, пытается выстраивать с Украиной добрососедские отношения.