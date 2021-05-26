Евросоюз решил подготовить новые санкции против Белоруссии на фоне ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом заявил, выступая в Сенате, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Белоруссии», — процитировал министра ТАСС.

По словам Ле Дриана, ЕС планирует ввести ограничительные меры не только против отдельных граждан, но и компаний. Таким образом Евросоюз намерен затруднить работу организаций в Европе, а также ведение торговых дел и возможность пользоваться рынком.

Глава МИД Франции отметил, что власти Белоруссии «уже не знают никаких границ в своем дестабилизирующем и репрессивном поведении». Европейцы будут добиваться проведения расследования по линии Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Мы будем проявлять твердость в отношении Лукашенко и не признаем ни его избрание, ни проводимую политику репрессий», — заключил Ле Дриан.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая вынужденно сел в Минске. Лайнер летел из Афин в Вильнюс, когда пилоты получили сообщение о минировании. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии его задержали.