Люди устали от Меркель и хотят изменений. В чем секрет популярности социал-демократов в Германии

В воскресенье, 26 сентября, пройдут выборы в бундестаг — федеральное правительство Германии. Лидерство пока удерживает Социал-демократическая партия. Опрошенные «360» эксперты отметили: немцы разочаровались в ХДС/ХСС и боятся «Зеленых», поэтому выбор пал на социал-демократов. А что изменится для России при их победе?

Последний опрос в Германии показал, что 25% избирателей планируют отдать голоса за Социал-демократическую партию, 23% — за партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС, 16,5% — за «Зеленых», 11% — за Свободную демократическую партию Германии, 10% — за правую «Альтернативу для Германии» и 6% — за «Левых». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на программу телеканала ZDF Politbarometer.

Deutsche Wellе передал, что около 40% людей, планирующих пойти на выборы, до сих пор не определились с тем, за кого голосовать. Во многом это связано с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера. Ранее люди голосовали за ХДС/ХСС, потому что там была канцлер.

«Действующий канцлер не участвует в выборах, за пост канцлера борются не две, а три партии, и каким будет коалиционное правительство, совершенно не ясно. Поэтому я могу понять, что в этот раз избирателям сложнее определиться», — сказал профессор политологии Мангеймского университета Томас Гшвенд.

Почему социал-демократы?

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал «360», что временный успех социал-демократов вызван не их достоинствами и качествами, а недовольством людей правящей партией. Так они хотят наказать партию Меркель.

С этим согласен и врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Алексей Кузнецов. Во-первых, результаты предыдущих выборов указывают на то, что люди устали от ХДС/ХСС. Во-вторых, без Ангелы Меркель партия начинает меркнуть.

«В ряду ХДС/ХСС нет другой яркой личности, которая могла бы большой процент электората перетянуть на себя», — отметил собеседник «360».

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, что раньше люди поддерживали Меркель и ХДС из-за экономического кризиса 2008–2009 годов. Тогда она смогла удержать страну от того развала, что происходил в Испании, Италии, Греции и других стран ЕС. Она стала гарантом того, что в Германии все будет относительно благополучно. Сейчас Меркель себя израсходовала, а выбор у немцев остался маленький.

«Социал-демократы не вышли с какой-то революционной программой или стратегией. Факт того, смогли ли они действительно стать лучше, все еще находится под вопросом. Но немецкому избирателю надо что-то выбрать, и он думает, что если уж выбирать, то не полный мусор. Это я про „Зеленых“», — заявил Колташов.

Только этот выбор, по мнению Гердта, не принесет немцам желанных изменений.

«Избирая социал-демократов, они выбирают тот же самый курс и ту же самую политику. Отличия практически никакого нет. Они были в коалиции, могли влиять на политику Меркель, но не делали этого, потому что так было удобно. Придя к власти, они будут продолжать то же самое. Ничего не поменяется», — резюмировал политик.

Что изменится для России?

Если у руля Германии все же появится новая партия, то и ее внешняя политика может измениться. Это наталкивает на вопрос: какими будут отношения с Россией при социал-демократах?

По словам Алексея Кузнецова, не стоит питать иллюзий на этот счет. У России с Германией сейчас есть ряд серьезных расхождений внешнеполитического и внутриполитического характера. При этом все ведущие партии Германии придерживаются более-менее одинаковых взглядов. Они могут использовать разные методы воздействия на нас, но суть от этого не меняется. Соответственно, с приходом социал-демократов динамика отношений вряд ли станет другой.

Колташов настроен в этом вопросе более оптимистично. Он отметил, что в Германии от социал-демократов ждут нормализации отношений с Россией. Это не означает мгновенное снятие санкций. Скорее более твердую позицию в продолжении сотрудничества с Россией по газовому и другим вопросам.

Социал-демократы, вероятнее всего, будут и более холодными с Украиной. Немцам порядком надоело, что они постоянно должны кому-то помогать, поэтому такой подход им придется по душе. Они хотят, чтобы новая партия обеспечила полную рабочую занятость гражданам страны и обрубила постоянные потоки социальной поддержки иностранцев. Социал-демократы должны сделать Германию более рациональной, а это означает сближение с Россией и отдаление от Украины.