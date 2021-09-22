Ангела Меркель простилась со своими избирателями перед уходом с поста

В мировой политике грядут большие перемены — со своей высокой должностью прощается канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как сообщило «РИА Новости», на предвыборном митинге партии ХДС она простилась со своими избирателями.

Все прошло в округе Штральзунд. Именно оттуда уходящий канцлер восемь раз подряд получала прямой мандат на выборах в Бундестаг. Прощаясь со своими сторонниками, канцлер пообещала: ее преемник Армин Лашет продолжит тот курс, который за годы правления задала в Германии она сама. Стоит отметить, что сам Лашет тоже принимал участие в митинге.

На мероприятие собрались тысячи сторонников уходящего канцлера. Их не отпугнул даже проливной дождь, который продолжался несколько часов. Но никуда не уходили не только те, кто поддерживает Ангелу Меркель, но и те, кто яро ратует за ее уход. Противники канцлера все два часа без перерыва скандировали одно и то же. Они кричали, что «Меркель должна уйти» и «Мир, свобода, нет диктатуре».

Перед уходом Ангела Меркель сделала несколько заявлений. Например, она выступила за присоединение балканских стран к Евросоюзу. Она упомянула Сербию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию, а также самопровозглашенное Косово.