Попугай «напал» на Меркель

Ангела Меркель посетила Марловский птичий парк, что стало одним из ее последних визитов в статусе канцлера ФРГ. Немецкий лидер кормила птиц, когда один из попугаев неожиданно клюнул ее. Об этом сообщило издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Лидер Германии посетила парк птиц в городе Марлов, который входит в состав федеральной земли Передняя Померания — Рюген. Целые стаи ярких попугаев лори порхали вокруг Меркель. Одна из птиц даже села ей на голову.

Попугайчики жадно поглощали корм из пластиковых стаканчиков в ее руках, в которых была смесь из высушенной пыльцы, фруктозы, зерна и воды. Один из попугаев неожиданно клюнул Меркель. После этого канцлер ФРГ не рискнула близко подходить к огромному ручному филину.

«Нет, я хорошо справилась с попугаями», — сказала Меркель, объяснив свой отказ держать 60-сантиметровую сову с большими глазами.

Зато филина подержал кандидат в бундестаг от ХДС Георг Гюнтер, который станет преемником Меркель в избирательном округе № 15.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября. По их итогам сформируется новый состав правительства и сменится канцлер. Меркель ранее уже попрощалась со своими избирателями.