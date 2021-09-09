Политолог Александр Рар обсудил с «Известиями» итоги пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ на протяжении более 15 лет.

«Я думаю, что при ней немцам жилось более-менее хорошо. Меркель смогла все возможные потенциальные кризисы, которые грозили Германии, минимизировать. Она, можно так сказать, спасла Европу от распада евро во время финансового кризиса», — цитирует специалиста «Политика Сегодня».

По его словам, Меркель вела успокоительную политику, которую во время пандемии поддержала большая часть населения страны. Что касается минусов, то Рар напомнил о миграционной политике Меркель, когда она в 2015 году открыла границы для сирийских беженцев. По мнению эксперта, канцлеру не удалось создать более автономную Европу и внешнюю оборонную политику, поскольку она по-прежнему оглядывалась на Штаты.