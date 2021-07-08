Ливни спровоцировали наводнение в Сочи. Как город-курорт справляется с последствиями стихии

Сильные ливни в Сочи, обрушившиеся на город в начале недели, спровоцировали потоп. В Адлерском районе погиб один человек, еще двое пострадали. Затоплены оказались десятки домов. Сейчас основные работы по ликвидации последствий подтоплений в городе завершены. С территории пляжа в Лазаревском вывезли 150 грузовиков с крупными бревнами. Но в песке осталась мелкая древесина и мусор. На расчистку уже вышли участливые туристы.

Ливни обрушились на Сочи

Сильные ливни обрушились на Сочи 4 и 5 июля. Город оказался затоплен водой. Из-за шторма пляжи пришли на время в негодность.

Из-за ливней также поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, отметило РИА «Новости». Произошли локальные подтопления. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил сочинским властям быть готовыми к эвакуации в городе.

В зону ЧС вошли 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, в общей сложности в городе произошли локальные подтопления свыше 70 домовладений, где проживают порядка 300 человек.

Непогода отступает

«На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода», — написал градоначальник в Telegram-канале.

В ближайшие дни в Сочи возможны грозы, но сильных дождей не ожидается, озвучил Копайгородский прогноз синоптиков.

Несмотря на то, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи, отметил градоначальник.

«В ближайшие дни в городе возможны грозы, но сильных дождей мы пока не ожидаем. Сочи живет в обычном летнем курортном режиме», — написал он.

Ликвидация последствий потопа стала общим делом

После ликвидации последствий разгула стихии пляжи Сочи снова начали работать. По словам Копайгородского, минувшей ночью с пляжных территорий вывезли свыше 700 тонн мусора. Теперь пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов. Они открылись в среду в 10:00 утра.

Чтобы восстановиться и снова начать жить в обычном режиме после потопа Сочи потребовалось двое суток. В первый день были очищены от мусора дома жителей города и улицы. На второй день — пляжи.

В среду, 7 июля, восстановительные работы на пляжах Хостинского района еще продолжались. Они пострадали больше всего. Также продолжилась и санитарная обработка улиц и очищенных от ила домовладений. Ситуация была на контроле городского оперативного штаба.

Неравнодушные туристы решили выйти на расчистку пляжа в Лазаревском. На опубликованных Telegram-каналом «Подъем» кадрах видно, что отдыхающие вышли на пляж с мусорными пакетами. В них люди собирают остатки древесины и различных отходов, которые остались в песке после наводнения.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что отдыхающие вызвались помочь в уборке пляжа добровольно.

Непогода не сказалась на количестве отдыхающих, заявил глава города. Заполняемость гостиниц в среднем составляет 90%.

Кадры со спутника

Снимки подтопленного ливнями Сочи снял российский спутник «Канопус-В». Его кадры показал Роскосмос.

«Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника «Канопус-В», — сказано в пояснении к размещенным в Twitter госкорпорации снимкам.