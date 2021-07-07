Туристы стали чистить пляжи в Сочи после наводнения

Отдыхающие в Сочи туристы вышли на расчистку пляжа в Лазаревском. После наводнения, которое обрушилось на курорт, с территории вывезли 150 грузовиков с крупными бревнами. Но в песке осталась мелкая древесина и мусор. Об этом сообщил сайт Sochi News.

Как окончательной расчистке побережья приступили туристы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, что отдыхающие вышли на пляж с мусорными пакетами, куда собирают остатки древесины и различных отходов, оставшихся после наводнения.

В пресс-службе мэрии курортного города заявили, что отдыхающие вызвались помочь в уборке пляжа добровольно.

«Это их желание: быстрее всё убрать и быстрее лечь загорать. Туристы проявили сознательность», — пояснили чиновники.

Накануне мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что за ночь с пляжей города вывезли более 700 тонн мусора. Уже открыты территории в Центре, Лазаревском и Адлерском районах города.

Глава города подчеркнул, что непогода не сказалась на количестве отдыхающих. Заполняемость гостиниц в среднем составляет 90%.

Ливни и ураган обрушились на Сочи в начале этой недели. В Адлерском районе погиб один человек, еще двое пострадали. Затоплены оказались десятки домов. Более 300 семей получат возмещение от ущерба, причиненного непогодой.