Сочинские пляжи снова открылись для туристов после потопа

Пляжи Сочи снова начали работать после ликвидации последствий разгула стихии. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, минувшей ночью с пляжных территорий вывезли более 700 тонн мусора. Теперь пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов. В среду они открылись в 10:00 утра, уточнили в пресс-службе администрации города.

Копайгородский отметил, что Сочи потребовалось двое суток, чтобы восстановиться и снова начать жить в обычном режиме после потопа. В первые сутки были очищены от мусора дома сочинцев и улицы. Во вторые сутки — пляжи.

«Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%», — добавил мэр.

Сегодня продолжаются восстановительные работы на пляжах Хостинского района. Они пострадали больше всего. Продолжается также и санитарная обработка улиц и очищенных от ила домовладений. Ситуацию продолжает контролировать городского оперативного штаба.

Ураган и сильнейшие ливни обрушились на Сочи 4 и 5 июля. В результате один человек погиб, двое пострадали. Десятки домовладений Адлерского и Хостинского районов оказались затоплены. В море уносило катера и лодки. Компенсацию от ущерба получат более 300 семей.