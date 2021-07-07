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    07 июля 2021, 13:43

    Сочинские пляжи снова открылись для туристов после потопа

    Ольга Назаркина

    Пляжи Сочи снова начали работать после ликвидации последствий разгула стихии. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

    Сочинские пляжи снова открылись для туристов после потопа

    По его словам, минувшей ночью с пляжных территорий вывезли более 700 тонн мусора. Теперь пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов. В среду они открылись в 10:00 утра, уточнили в пресс-службе администрации города.

    Копайгородский отметил, что Сочи потребовалось двое суток, чтобы восстановиться и снова начать жить в обычном режиме после потопа. В первые сутки были очищены от мусора дома сочинцев и улицы. Во вторые сутки — пляжи.

    «Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%», — добавил мэр.

    Сегодня продолжаются восстановительные работы на пляжах Хостинского района. Они пострадали больше всего. Продолжается также и санитарная обработка улиц и очищенных от ила домовладений. Ситуацию продолжает контролировать городского оперативного штаба.

    Ураган и сильнейшие ливни обрушились на Сочи 4 и 5 июля. В результате один человек погиб, двое пострадали. Десятки домовладений Адлерского и Хостинского районов оказались затоплены. В море уносило катера и лодки. Компенсацию от ущерба получат более 300 семей.