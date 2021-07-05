Наводнение в Сочи. Как катаклизм скажется на туризме и экологии в регионе

В Сочи сильные ливни привели к потопу: дома оказались под водой, автобусы и катера унесло в море. Пока что туристы осторожничают, но совсем скоро, рассчитывают в отрасли, продажи возобновятся в полном объеме. Маловероятно, что катаклизм и незначительные проблемы с экологией остановят россиян от отдыха.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил сочинским властям быть готовыми к эвакуации в городе. Регион должен предусмотреть любое развитие событий после мощных ливней. Из-за большой воды серьезно пострадали местные пляжи.

Пока в памяти «не замылится»

Объекты размещения в Сочи природный катаклизм затронул не так сильно, как могло бы быть. Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с «360» заметил, что СМИ рисуют более мрачную картину происходящего, в том числе и в Крыму.

«У нас туристы в Бахчисарайском районе, они даже не заметили. С Сочи картина примерно такая же. Основная инфраструктура не затронута», — сказал он.

Тем не менее отказы от туров есть, и это подтверждают все занимающиеся Россией операторы. Меньшая часть отмен приходится на июль, большая — на август. Ситуация не изменится, пока в памяти людей погодная аномалия «не замылится».

«Такие новости, как правило, тормозят продажу новых путевок. <…> В среднем, чтобы перезапустить продажи, <…> необходимо полторы-две недели максимум», — заявил Мурадян.

По его словам, потом туристы забывают о происшествиях на курорте, а продажи возвращаются к нормальным темпам.

Сейчас есть больше вопросов, чем отказов от поездок. Дальше все зависит от развития истории въезда для вакцинированных Артур Мурадян гендиректор туроператора SpaceTravel.

«Наших туристов практически не останавливают чрезвычайные события непосредственно на курортах. Это касается не только внутреннего туризма, но и внешнего. Если информационной фон стабилизируется, и нет негативной динамики, то туристы начинают покупать направления согласно сезонности», — заключил гендиректор SpaceTravel.

Нормальное явление

На качестве отдыха в ближайшей перспективе катаклизм едва ли скажется слишком серьезно. Главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» и сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов пояснил, что сырость и появление плесени при затоплении в целом не являются чем-то из ряда вон выходящим.

«Если затопило, то, конечно, там все отсыреет, может заплесневеть. Это нормальное явление. Зависит от того, как долго это было, просушили или нет», — пояснил он.

Насчет качества воды Фролов призвал не беспокоиться: непогода не скажется на централизованном водоснабжении благодаря наличию очистки.

«Наводнение — поверхностная штука. <…> Даже при селевом потоке отстоится два-три дня, и все будет в порядке. <…> Колодцы могут заполниться поверхностными стоками, и пить воду будет нельзя», — заметил эколог.

Из-за потопа вероятно увеличение количества комаров. Есть небольшой шанс, что из-за этого возможны случаи малярии.

«Как таковой у нас ее нет, только привозная. Но это гипотетически», — обратил внимание Фролов.

Довольно оптимистично настроены и в Альянсе туристических агентов: пока что туристы спокойно отдыхают в отелях. Пляжам досталось, и это больше удар по бизнесу, который занимается их оборудованием.