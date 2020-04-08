Мишустин утвердил штрафы за нарушение самоизоляции в Москве

Решение премьера разрешает полицейским штрафовать людей, которые вышли из дома без важной на то причины. В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции составляет четыре тысячи рублей. Пять тысяч рублей придется заплатить тем, кто без разрешения выехал на авто в город. Если человек во второй раз пренебрег правилами, он тоже заплатит пять тысяч.

До распоряжения Мишустина столичные полицейские могли составить в отношении нарушителя административный протокол. Однако в нем ничего не говорилось непосредственно о несоблюдении режима самоизоляции. Например, в отношении гулявшего на Патриарших прудах с собакой Иисуса Воробьева составили протокол о неповиновении требованиям сотрудника полиции. В итоге суд признал его виновным и потребовал заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Режим самоизоляции действует в российской столице с 30 марта. На такой шаг власти пошли, чтобы приостановить распространение коронавируса в городе. Всем людям нужно оставаться дома. Выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеку или прогуляться с собакой. Исключение сделали для людей, которые вынуждены ездить на работу. Но при себе у них должна быть специальная справка от работодателя.