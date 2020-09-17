«Лекарство» от тех дней. Попытки отменить месячные могут фатально ударить по женскому здоровью

На женских форумах часто встречаются вопросы о том, как избавиться от неприятных симптомов менструации, а то и от самих кровотечений. Некоторые женщины уверены, что если «отменить» месячные, то жизнь станет проще. Для этого предлагают разные способы — от оральных контрацептивов до удаления матки. Вот только стремиться к менопаузе раньше времени не стоит, по крайней мере самостоятельно.

Те дни

Менструация — важная часть жизни каждой женщины, она начинается в 12-15 лет и сигнализирует о том, что яйцеклетка не была оплодотворена, а организм отторгает «расходный материал». При этом остановка менструации или сбой цикла зачастую говорят, что в организме произошли какие-то нарушения. Стабильный цикл может быть свидетельством здоровья организма.

При этом менструация часто бывает болезненной, приносит с собой неприятные симптомы, которые могут существенно снижать качество жизни — от отеков и тяжести в конечностях до сильных болей и чрезвычайно обильного кровотечения. При частом появлении таких симптомов девушки и женщины иногда решаются на крайние меры — «отказ» от месячных.

Такие мысли зачастую возникают у девушек с сильным болевым синдромом, которые не планируют рожать — ни в ближайшем будущем, ни позже. И часть из них настолько яростно не хочет переживать ежемесячную менструацию, что готова прислушаться к совету об удалении матки, самолечении копеечными кровоостанавливающими средствами или доведении организма до истощения.

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и репродуктолог Юлия Кикина объяснила «360», что иногда приведение женщины к преждевременной менопаузе, то есть к прекращению менструального цикла, может быть необходимо. Однако такие решения может принимать только врач, и то в исключительных случаях.

Менструация — это не просто кровь из половых путей, это отторжение эндометрия (слизистой оболочки внутри матки — прим. ред.) после того, как не наступила беременность. Эндометрий должен быть новым и свежим каждый раз, чтобы в нем не происходило никаких патологических, онкологических процессов Юлия Кикина акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики.

При этом, по словам Кикиной, если эндометрий не будет постоянно обновляться, теоретически может развиться серьезный воспалительный процесс — хронический эндометрит, который может грозить бесплодием. Возможны и другие угрозы, например, развитие инфекции в питательной среде «старого» эндометрия или даже онкологических заболеваний.

Акушер-гинеколог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Юлия Кубицкая добавила, что отмена менструации также может быть назначена при слишком обильных выделениях у женщин среднего возраста — ближе к 50 годам. Тогда велик риск чрезмерной кровопотери и анемии, в таком случае врач может предложить ввести организм в раннюю менопаузу.

Оральные контрацептивы — панацея?

Одной из самых распространенных практик по снижению интенсивности менструации и даже по ее прекращению является прием оральных контрацептивов (ОК), то есть гормональных препаратов, которые имитируют работу яичников, но не позволяют беременности закрепиться.

К ОК часто прибегают женщины, которые не могут позволить себе каждый месяц на несколько дней выбывать из строя из-за плохого самочувствия.

Оральные контрацептивы могут сократить месячные — до раза в три месяца вместо раза в месяц. Производители позиционируют это как схему для более прогрессивных женщин, которые занимаются спортом, ведут бизнес и не планируют беременность Юлия Кикина.

Оральные контрацептивы, по словам Юлии Кубицкой, блокируют овуляцию, то есть выброс яйцеклетки. Благодаря этому беременность не происходит. Сами ОК включают в себя небольшие дозы двух видов гормонов: эстрогена и прогестина. В обычной жизни мозг стимулирует яичники на выработку этих гормонов, чтобы появился фолликул с яйцеклеткой. При приеме ОК фолликул перестает образовываться, так как гормоны поступают в организм без участия яичников.

«Пока мы пьем оральные контрацептивы, в яичнике не вырастают яйцеклетки, потому что нет стимуляции из головного мозга. И слизистая оболочка матки, эндометрий, получает значительно меньшую дозу гормонов, чем обычно дают яичники, он остается тонким», — добавила Кикина.

Опасная самодеятельность

При этом, как отмечают врачи, самостоятельное назначение и прием оральных контрацептивов (и других, еще менее безопасных средств борьбы с менструацией) может иметь серьезные последствия для здоровья. По словам Кубицкой, ОК, как и любой другой гормональный препарат, имеет огромное количество противопоказаний и побочных эффектов.

«Сначала необходимо записаться к гинекологу или гинекологу-эндокринологу, сдать анализы, пройти обследование. Только после этого доктор подберет ту гормональную терапию, которая нужна женщине с учетом ее жалоб», — отметила она.

В списке категорических противопоказаний к применению оральных контрацептивов проблемы с сосудистой системой, венами и артериями, заболевания внутренних органов и рак. Поэтому врачи настаивают на том, что назначить оральные контрацептивы может только специалист — после полного обследования.

Если неправильно подобрать ОК, это может привести к нарушению жирового обмена, увеличению веса, нарушению цикла, когда кровь идет в непрерывном режиме один-два месяца. Могут быть проблемы с тромбозом, варикозом, геморроем, желудком, молочными железами и так далее Юлия Кикина.

При назначении оральных контрацептивов специалистом женщина должна обязательно посещать гинеколога хотя бы раз в полгода, чтобы контролировать работу внутренних органов.