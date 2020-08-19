Пандемия оставила миллионы женщин без легальных абортов. Из-за этого девушки калечат себя и умирают

В 37 странах за период с января по июнь услугами по прерыванию беременности воспользовались почти на два миллиона женщин меньше, чем за тот же период прошлого года. Из-за пандемии женщины не могли вовремя обратиться за помощью. Теперь ожидается увеличение числа нелегальных абортов и более 3000 случаев смертей матерей.

Миллионы женщин во всем мире потеряли доступ к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности из-за пандемии коронавируса. Marie Stopes International сообщает в новом отчете, что в одной только Индии забеременели 1,3 миллиона женщин. В результате организация ожидает 900 000 незапланированных беременностей во всем мире, а также 1,5 миллиона нелегальных абортов и более 3 000 случаев смертей. Эти цифры, вероятно, будут значительно увеличены, если услуги прекратятся в других странах Латинской Америки, Африки и Азии.

ВОЗ сообщила, что две трети из 103 стран, опрошенных в период с середины мая по начало июля, сообщили о сбоях в предоставлении услуг по планированию семьи и контрацепции. Фонд народонаселения ООН предупреждает о семи миллионах нежелательных беременностей во всем мире.

Как передает AP News, блокировки, ограничения на поездки, сбои в цепочке поставок, массовое перераспределение ресурсов здравоохранения на борьбу с COVID-19 и страх заражения по-прежнему мешают многим женщинам и девушкам получить медицинскую помощь.

В Кении произошел всплеск подростковой беременности. Девушки в трущобах Найроби прибегают к использованию битого стекла, палок и ручек в попытке прервать беременность. Об этом сообщила Диана Кихима из Центра поддержки женщин. Двое умерли от полученных травм, а некоторые больше не смогут иметь детей. По данным Международной федерации планируемого родительства, в некоторых частях Западной Африки обеспечение противозачаточными средствами сократилось почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Пандемия отбросила некоторые страны на много лет назад в сфере услуг по планированию семьи.

Некоторые страны не считали услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья необходимыми в условиях изоляции. Это означает, что женщинам отказывали в проведении аборта. Например, в Румынии даже после того, как правительство объявило эти услуги необходимыми, многие больницы все еще отказывали своим пациенткам.

Это приведет к тому, что женщины начнут делать аборты подпольно, а это несет большой риск для их здоровья.

В Индии ситуация стоит особенно остро. Несмотря на то, что страна внесла аборты в список важнейших услуг во время изоляции, многие об этом не знали. Одна женщина из Мумбаи сначала не смогла найти в аптеках тест на беременность, затем транспорт, чтобы добраться до больницы. К моменту, когда она приехала в медцентр, медикаментозный аборт был невозможен, пишет AP News. Сейчас многие женщины в стране вынуждены прибегать к аборту во втором триместре. Это обходится гораздо дороже и происходит намного сложнее.

Доступ к абортам в Индии улучшился, но пандемия привела к нехватке таблеток для абортов в нескольких штатах. Они есть только в 1% аптек в северных штатах, таких как Харьяна и Пенджаб, в 2% в южном штате Тамил Наду и 6,5% в центральном штате Мадхья-Прадеш. В Дели — 34%.

Из-за сбоев в цепочке поставок и переполненных маршрутов доставки некоторые противозачаточные средства все еще сложно получить. Медицинские работники стараются найти решение проблемы. Они прибегают к доставке контрацептивов на дом и медицинским абортам на дому. Это удается с трудом, поскольку тысячи сотрудников больниц были инфицированы коронавирусом.

Настоящие последствия блокировки станут ясны, когда министерства здравоохранения представят годовые данные. Но даже они не смогут показать полную картину. На Гаити Министерство здравоохранения сообщило о падении рождаемости в медицинских учреждениях на 74% в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом отчеты не учитывают роды дома.

В Танзании крупный родильный дом в Дар-эс-Саламе был преобразован в центр реагирования на COVID-19. Возникает вопрос, куда пошли женщины, обычно обращавшиеся туда за помощью? Например, в школе в городе Кигома за последние несколько месяцев забеременели пять девочек.

«Одна школа. Пять девушек. Определенно, частота беременностей растет», — сказал координатор Глобальной сети женщин за репродуктивные права в Африке Нондо Эджано.

Нужно быть готовыми к большому и нежелательному бэби-буму в некоторых странах.