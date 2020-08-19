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    19 августа 2020, 13:23

    Стало известно об опасности одновременного приема антибиотиков и КОК

    Дарья Морозова

    Ученые Оксфордского университета выяснили, что антибиотики способны снизить эффективность противозачаточных препаратов. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на The Sun.

    По данным исследования, из 74623 женщин, которые принимали оба препарата одновременно, 46 рассказали о незапланированной беременности.

    «Женщинам, принимающим гормональные контрацептивы, следует посоветовать принять дополнительные меры предосторожности», — предупредили ученые.

    Новости SMI.FM