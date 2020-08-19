Стало известно об опасности одновременного приема антибиотиков и КОК

По данным исследования, из 74623 женщин, которые принимали оба препарата одновременно, 46 рассказали о незапланированной беременности.

«Женщинам, принимающим гормональные контрацептивы, следует посоветовать принять дополнительные меры предосторожности», — предупредили ученые.