День гинеколога отмечают сегодня в России. Врачи рассказали, как сохранить женское здоровье

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«Женское здоровье — совокупность психологических, репродуктивных и физиологических факторов, ни один из которых нельзя упускать. Поэтому необходимо регулярно посещать гинеколога, не реже 1 раза в полгода», — рассказала Вера Балан.

Хороший врач не только назначит лечение, но и станет для пациента человеком, которому можно доверять, обсудить любые вопросы, например, начало менструального цикла, половой жизни и другие темы, которые могут волновать пациентку руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии Вера Балан

Также специалист отметила важность проведения вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 9 лет. Прививка уберегает от возможных онкологических заболеваний репродуктивной сферы, например, рака шейки матки. В Московской области вакцинация проводится бесплатно в рамках ОМС.

«Посещать врача необходимо при подборе контрацептивов. Гормональные противозачаточные препараты остаются одним из самых надежных методов предупреждения нежелательной беременности. Ни в коем случае нельзя начинать прием препарата без предварительной консультации с врачом. Организм каждой женщины индивидуален, со своим гормональным фоном, возможно, какими-то заболеваниями. Все это обязательно учитывается при подборе препарата», — добавила Вера Ефимовна.

С возрастом у женщины снижается выработка гормонов. В этот период она может чувствовать приливы жара, потливость, головные боли, нарушение сна, смену настроения, повышенную тревожность. Специалист отмечает, что не следует игнорировать эти симптомы, так как они могут говорить о наступлении менопаузы. Необходимо сразу обратиться к врачу, который назначит препараты для их корректировки.