Польша настаивает на том, чтобы ввести миротворцев на Украину. При этом эксперты уверены, что данные заявления являются риторикой и говорить о любви между польским и украинским народами не стоит. Хотя страны связывает многовековая история, в ней были не слишком хорошие моменты, которые хорошо помнят оба государства.

Желание ввести войска

В Брюсселе 24 марта состоятся сразу три важных саммита — НАТО, ЕС и G7.Накануне в зарубежных СМИ начали появляться многочисленные сообщения о том, что Россия якобы готовит удар по Варшаве и крупнейшим городам страны в случае, если Польша продолжит поддерживать Украину и продвигать инициативу о вводе миротворцев.

Это намерение власти Польши высказывали уже неоднократно, хотя российская сторона предупреждала: ввод миротворцев НАТО на Украину будет опасным и опрометчивым решением. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что польские власти хотят не столько оказать помощь соседям, сколько обосноваться на землях Западной Украины, которые когда-то были частью Речи Посполитой.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предположил, что Польша может открыть второй фронт западнее Киева, сообщила НСН. По его мнению, об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками «экспедиционного корпуса» для участия в боевых действиях. Однако полную ясность в этом вопросе дадут события ближайших нескольких недель.

Пятая колонна для Польши

Историк, доктор наук Вардан Багдасарян напомнил «360», что изначально земли Волынской, Ровненской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей входили в территорию Киевской Руси. Далее в результате завоеваний они оказались в составе Великого княжества Литовского. И только после его объединения с Польшей были присоединены к Речи Посполитой.

«Дальше проходят разделы Польши, и эти земли оказываются в составе Австрийской империи, впоследствии Австро-Венгрии. Она ликвидируется по результатам Первой мировой войны, и между мировыми войнами территории снова оказываются у Польши. В результате похода Красной армии в 1939–1940 годах оказываются в составе Украинской Советской Социалистической республики», — рассказал историк.

Он также уточнил, что на этих западных территориях еще с конца XVI века существует Брест-Литовская уния. Греко-католики были не слишком дружны с православными, аналогию можно оценить по событиям в Югославии, где царила крайне жесткая вражда и происходили кровавые конфликты между представителями разных конфессий, напомнил историк.

При этом жители пяти западных областей Украины назывались русскими и также себя идентифицировали, там была очень сильная так называемая москвофильская партия, добавил Багдасарян. Историк отметил, что австрийцы воспринимали этих людей как пятую колонну. Поэтому в XIX веке Вена начала особый проект, насаждая «украинскую идею» о единстве малороссов и жителей западной части того, что сейчас называется Украиной.

Между двух культур

Багдасарян пояснил, что, несмотря на исторические пересечения, жители западных украинских областей вряд ли тяготеют к соседям. Во время всех этих событий в составе Польши, включая и Вторую мировую войну, между украинским и польским народами была взаимная ненависть, которая выплескивалась в резню и обоюдный геноцид.

Одним из самых ярких подобных событий стала Волынская резня. В феврале 1943 года боевики ОУН-УПА* убили 179 человек — мужчин, женщин, детей, стариков, которые жили в польской колонии Паросля. К лету погибших было уже более 60 тысяч. Их убили только за то, что они были поляками. В Польше эти события трактуются как человеконенавистническое преступление. Украинская сторона отказывается признавать этот геноцид и, как известно, называет бойцов Украинской повстанческой армии национальными героями.

Сегодня эти соседствующие страны являются тактическими союзниками, отметил Багдасарян. Он добавил, что земли Западной Украины уже давно стали неким фронтиром — территориями между двумя цивилизациями, российской и западной.

Присоединять пока рано

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с «360» пояснил, что сейчас Польша не собирается присоединять к себе украинские области, ранее входившие в Речь Посполитую. Поэтому пока западным соседям украинцев достаточно обозначить свою зону влияния.

«В идеале они, конечно, хотели бы, чтобы туда входили и Харьков, и Одесса, но хотя бы сделать все, чтобы Львов сохранить в своей зоне ответственности. Но стратегически долгосрочный план именно присоединения Западной Украины, я думаю, есть. Что же касается ударов по польской территории — это бред, других слов просто нет», — отрезал эксперт.

По его словам, НАТО не сможет согласиться с отправкой польских миротворцев на Украину без переговоров с Россией. Однако этот вариант могут обсудить на будущих переговорах между РФ и странами Североатлантического блока: Россия обозначит свое военное присутствие на Юго-Востоке Украины, а контингент Альянса, основу которого составят поляки, может стать в районе Львова.

* ОУН-УПА — экстремистская организация, запрещенная в России.