«Хотят оттяпать часть». Желание Польши ввести миротворцев на Украину объяснили

Польша и Украина вбрасывают недостоверную информацию о том, что Россия якобы готовит удар по Варшаве. Это необходимо, чтобы «взвинтить ставки» перед саммитом НАТО и визитом в Европу президента США Джо Байдена. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказали директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль.

Ранее украинские источники сообщали, что Россия якобы передала Польше по закрытым каналам сигнал о готовности нанести превентивный удар по крупнейшим городам страны. Это случится, если Польша продолжит поддерживать Украину и продвигать инициативу о вводе своих миротворцев.

По мнению Алексея Подберезкина, это сообщение является очередным фейком, а точнее — косвенным предупреждением.

«Поляки сейчас везде говорят о возможной провокации, думают, что мы нанесем удар, чтобы вовлечь в конфликт страны НАТО. Это дало бы формальный повод для участия Польши со своими вооруженными силами в качестве миротворцев на территории Украины, а также дальнейшей возможности оттяпать себе ее часть», — объяснил свою позицию эксперт.

Он также добавил, что эскалация провокации необходима для оправдания бюджета на помощь Украине.

В свою очередь, Владимир Штоль подчеркнул, что Польша в ходе саммита НАТО станет настаивать на создании миротворческой организации. При этом США и другие члены альянса эту идею не поддерживают.

«Что из этого получится, мы увидим в четверг. Обосновать необходимость такой операции поляки пытаются в том числе за счет очередных фейков о возможном нападении РФ на Польшу», — сказал профессор.

Ранее власти Польши заявляли о необходимости отправить миротворцев НАТО на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что польские власти хотели бы обосноваться на западе Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что идея вводить миротворцев НАТО на Украину может стать опасным и опрометчивым решением.