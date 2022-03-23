США и Польша предложили исключить Россию из «большой двадцатки»

США и Польша вынесли на рассмотрение предложение об исключении России из «большой двадцатки». Штаты настаивают на этой мере, заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом написало URA.RU.

Идея, однако, исходила от Польши. Страна предложила свою кандидатуру в G20 вместо России.

«Что касается вопроса о G20, <…> мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — подчеркнул Салливан.

Вопрос рассмотрят на саммитах Евросоюза и стран «большой семерки» в Брюсселе.

G20 — это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Организация возникла в конце 1990-х. Государства сотрудничают по важным аспектам международной экономической и финансовой повестки. РФ участвовала во всех саммитах G20 с момента основания и предлагала темы, которые всегда отражались в финальных декларациях саммитов.

Ранее Россия вышла из Совета Европы. Это означает, что в стране утратила силу Европейская конвенция о правах человека.