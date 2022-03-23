facebook_pixel
    23 марта 2022, 07:16

    США и Польша предложили исключить Россию из «большой двадцатки»

    Оксана Кириллова

    США и Польша вынесли на рассмотрение предложение об исключении России из «большой двадцатки». Штаты настаивают на этой мере, заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом написало URA.RU.

    США и Польша предложили исключить Россию из «большой двадцатки»

    Идея, однако, исходила от Польши. Страна предложила свою кандидатуру в G20 вместо России.

    «Что касается вопроса о G20, <…> мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — подчеркнул Салливан.

    Вопрос рассмотрят на саммитах Евросоюза и стран «большой семерки» в Брюсселе.

    G20 — это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Организация возникла в конце 1990-х. Государства сотрудничают по важным аспектам международной экономической и финансовой повестки. РФ участвовала во всех саммитах G20 с момента основания и предлагала темы, которые всегда отражались в финальных декларациях саммитов.

    Ранее Россия вышла из Совета Европы. Это означает, что в стране утратила силу Европейская конвенция о правах человека.