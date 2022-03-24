Зондируют почву. Названа причина, по которой Польша хочет отправить миротворцев НАТО на Украину

Намерение Польши ввести миротворцев НАТО на территорию Украины можно считать зондированием почвы. Страна хочет проверить, сможет ли «отхватить какие-то куски от Украины», чья военная мощь ослабляется, рассказал «360» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Разговоры о вводе миротворческого в кавычках контингента из Польши — я думаю, это что-то типа зондирования почвы: а возможно ли нам тоже попробовать там поучаствовать, но со своими намерениями? Как говорится, отхватить какие-то куски от Украины. Понятно, что ее военная мощь ослабляется», — подчеркнул Перенджиев.

Эксперт заметил: на словах Польша «вроде бы поддерживает Украину и официальный Киев», а на самом деле хочет воспользоваться ситуацией и установить контроль над некоторыми территориями.

«Я такой сценарий вполне допускаю», — резюмировал эксперт.

Власти Польши в середине марта заявляли о необходимости отправить вооруженных миротворцев НАТО на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что польские власти хотели бы обосноваться на западе страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею ввода миротворцев опасной и опрометчивой.

О том, что Польша хочет ввести миротворцев на Украину, чтобы получить территорию, ранее говорил и политолог Алексей Подберезкин.