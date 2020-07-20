Коронавирус в России и мире. Главное на 20 июля

Военные завершили испытания российской вакцины от COVID-19. Во Франции за отсутствие маски вводят штраф в размере 135 евро. В Австрии служебных собак учат определять заразившихся по запаху.

В России

Число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 770 тысяч человек (771 546 заразившихся, из них 6109 за сутки). С начала марта умерли 12 342 пациента (95 за сутки), выздоровели более 550 тысяч.

У российских военных, которые испытали на себе отечественную вакцину от коронавируса, выявлены антитела. Испытания проводили на двух группах добровольцев по 20 человек в течение месяца. Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В самом исследовательском центре имени Гамалеи считают, что прививку от COVID-19, возможно, нужно будет менять раз в несколько лет — если вирус будет мутировать, как вирус гриппа.

Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили российских коллег в промышленном шпионаже — попытке выкрасть научные исследования по вакцине, которая разрабатывается за рубежом. В России обвинения отвергли, отметив, что российская компания «Р-Фарм» уже договорилась с британско-шведской AstraZeneca о производстве вакцины, разработанной в Британии.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у 14,4 миллиона человек. Погибли свыше 604 тысяч больных, более восьми миллионов выздоровели.

Лидируют по числу выявленных случаев:

1. США 3 760 975 больных,

2. Бразилия 2 098 389,

3. Индия 1 077 781,

4. Россия 771 546,

5. ЮАР 364 328.

Наибольший ежедневный прирост заразившихся в США (70 тысяч в сутки), Бразилии (около 40 тысяч), Индии (35 тысяч).

В Австрии военные кинологи пытаются тренировать служебных собак для определения людей, заразившихся коронавирусом. Предполагается, что собаки смогут почувствовать вирус даже при бессимптомном течении болезни. Во время дрессировки используют коронавирус, полученный от больных людей. Чтобы не заразиться, его инактивируют с помощью ультрафиолета.

Во Франции за отсутствие маски в магазинах и других общественных местах ввели штраф в размере 135 евро (11 тысяч рублей). На днях президент страны Эммануэль Макрон объявил, что обязательное ношение масок будут требовать с 1 августа, но вскоре было решено ввести эти меры раньше.