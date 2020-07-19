Прививка от коронавируса может потребовать ревакцинации

При этом он отметил, что пока наблюдения не показали, что коронавирус меняет свою структуру. Однако исключать этого нельзя.

«Могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять», — заявил он.

Эксперт отметил, что разработанная в центре вакцина не помешает людям ставить другие прививки, в том числе сезонные. Однако между уколами нужно сохранять временную дистанцию две-три недели.

«Наша иммунная система очень умная, поэтому этого времени ей будет достаточно, чтобы сориентироваться, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины», — пояснил он.

Александр Гинцбург подчеркнул, что, помимо людей из групп риска, вакцинацию от коронавируса должны пройти учителя, пожилые граждане, а также те, кто работают в замкнутых коллективах.

Сейчас ведутся переговоры о промышленном производстве препарата, чтобы в течение года привить большую часть взрослого населения страны. После этого начнутся испытания вакцины для детей. По словам специалиста, это может занять около полугода.

Центр имени Гамалеи подаст документы для регистрации своей вакцины от коронавируса 2−4 августа. В оборот препарат может поступить через месяц.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что разработанной в НИЦ имени Гамалеи прививкой от коронавируса не смогут воспользоваться люди с хроническими заболеваниями иммунной системы. Он пояснил, что вакцина станет стрессом для организма и может обострить хронические заболевания. Перед вакцинацией таким пациентам лучше всего проконсультироваться с врачом-иммунологом.