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    20 июля 2020, 02:22

    У испытавших российскую вакцину от коронавируса выявили антитела

    Кирилл Фролов

    Российские военнослужащие, которые испытали на себе вакцину от коронавируса, перенесли ее хорошо, в их организме выявлены антитела. Об этом «Красной звезде» сообщил начальник 48-го центрального НИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Сергей Борисевич.
    У испытавших российскую вакцину от коронавируса выявили антитела

    20 июля из военного госпиталя имени Бурденко выписывается вторая и последняя группа добровольцев, на которых исследовали экспериментальную вакцину. Всего в испытаниях участвовали 40 человек.

    Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания проходили в Сеченовском университете и в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко с конца июня.

    Теперь, по словам Борисевича, исследователям предстоит провести анализ полученных данных, составить итоговые отчеты, представить результаты наработок и зарегистрировать препарат.

    «Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал Борисевич.