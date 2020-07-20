У испытавших российскую вакцину от коронавируса выявили антитела

20 июля из военного госпиталя имени Бурденко выписывается вторая и последняя группа добровольцев, на которых исследовали экспериментальную вакцину. Всего в испытаниях участвовали 40 человек.

Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания проходили в Сеченовском университете и в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко с конца июня.

Теперь, по словам Борисевича, исследователям предстоит провести анализ полученных данных, составить итоговые отчеты, представить результаты наработок и зарегистрировать препарат.

«Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал Борисевич.