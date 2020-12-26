Коронавирус выявили уже у 3 млн россиян. Что будет с пандемией в 2021 году

Число подхвативших коронавирус россиян перевалило за три миллиона. За последние сутки врачи выявили 29 258 новых пациентов. По мнению вирусологов, эпидемия пойдет на спад, когда иммунитет приобретет большая часть населения страны. Это произойдет в результате болезни и вакцинации. Но ждать окончания эпохи COVID-19 в ближайшие месяцы не стоит.

Преодолеть порог

«Есть мнение, что инфекции прекращаются, потому что люди приобретают естественный иммунитет. Поэтому человеческая популяция становится к ним невосприимчивой. Может быть, с нынешней инфекцией произойдет то же самое, даже если вакцина еще не охватит полтора миллиарда человек», — считает вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

Вирусные пандемии затухают, как только заболеваемость переваливает через некий порог. Болеть для этого всем необязательно. В 2002-м в Китае вспыхнула пандемия SARS. За семь месяцев болезнь распространилась по 30 странам. А потом внезапно закончилась, в отличие от текущей ситуации, вообще без всякой вакцины.

Особенностью ковида является то, что заразившийся человек, отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов, передает болезнь еще трем-пяти людям. Это вдвое-втрое больше, чем при гриппе. Поэтому только коллективный иммунитет примерно 80% приведет к прекращению эпидемии. Поэтому как минимум до весны россиянам, которые им еще не переболели или его не перенесли, придется жить в условиях угрозы коронавируса.

«Весной будет намного больше ультрафиолета. Вирус будет меньше жить на воздухе, на предметах общего пользования. Поэтому заражаться люди будут меньше и заболеваемость упадет так же, как это было прошлой весной», — пояснил ученый.

Осложнить ситуацию могут недавно обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые штаммы. По некоторым данным, они заразнее и быстрее размножаются. Но преодолеть имеющийся у людей иммунитет они, вернее всего, не смогут. Будут поражать еще не болевших людей и ускорят выработку коллективного иммунитета.

Второй грипп?

С коллегой не согласен Александр Бутенко. Он считает, что наступление весны не остановит распространение ковида. Коронавирус — инфекция не сезонная, как грипп, а всесезонная, подчеркнул Бутенко. Весна, лето и теплая часть осени ее распространение не остановили, считает он. Равно как не помогли ее затуханию обильный солнечный свет и ультрафиолетовые лучи.

«В тропических странах тогда была самая тяжелая ситуация. В Бразилии, например, в Индии, где вечная жара. У них не было никакого снижения, только повышение было. Поэтому даже эффект инсоляции (облучения поверхностей солнечным светом — прим. ред.) и высокой температуры при воздушно-капельном способе передачи вируса не имеет значения», — заключил Бутенко.

Нетесов также считает, что вторым гриппом COVID-19 не станет. То есть болезнь не будет приходить ежегодно, с наступлением холодов. Для этого коронавирус слишком медленно мутирует. Однако, обратил внимание ученый, это уже третий за последние 20 лет коронавирус, перебирающийся на людей от диких животных. Коронавирусов в природе очень много, и среди них есть такие, что могут перекинуться на человека. Чтобы этого не случилось, нужно усиливать их мониторинг в природе.

Наконец, надо уже сейчас думать, как выходить из этой эпидемии. Для этого необходимо разработать объективную систему оценки иммунитета к SARS-CoV-2 коронавирусу после болезни или иммунизации и выдачу федерального сертификата в случае четко подтвержденного иммунитета, уверен Нетесов. Это надо сделать на международном уровне. И над этим уже работают специалисты ЕС, Великобритании, США и Канады.

«Надо и нам принять в этом активное участие. А сейчас результат положительного теста на IgG в России действителен вроде как всего пять дней. Это нонсенс, и это надо менять», — считает Нетесов.