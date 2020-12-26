Коронавирус выявили уже у 3 млн россиян. Что будет с пандемией в 2021 году
Преодолеть порог
«Есть мнение, что инфекции прекращаются, потому что люди приобретают естественный иммунитет. Поэтому человеческая популяция становится к ним невосприимчивой. Может быть, с нынешней инфекцией произойдет то же самое, даже если вакцина еще не охватит полтора миллиарда человек», — считает вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.
Вирусные пандемии затухают, как только заболеваемость переваливает через некий порог. Болеть для этого всем необязательно. В 2002-м в Китае вспыхнула пандемия SARS. За семь месяцев болезнь распространилась по 30 странам. А потом внезапно закончилась, в отличие от текущей ситуации, вообще без всякой вакцины.
Особенностью ковида является то, что заразившийся человек, отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов, передает болезнь еще трем-пяти людям. Это вдвое-втрое больше, чем при гриппе. Поэтому только коллективный иммунитет примерно 80% приведет к прекращению эпидемии. Поэтому как минимум до весны россиянам, которые им еще не переболели или его не перенесли, придется жить в условиях угрозы коронавируса.
«Весной будет намного больше ультрафиолета. Вирус будет меньше жить на воздухе, на предметах общего пользования. Поэтому заражаться люди будут меньше и заболеваемость упадет так же, как это было прошлой весной», — пояснил ученый.
Осложнить ситуацию могут недавно обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые штаммы. По некоторым данным, они заразнее и быстрее размножаются. Но преодолеть имеющийся у людей иммунитет они, вернее всего, не смогут. Будут поражать еще не болевших людей и ускорят выработку коллективного иммунитета.
Второй грипп?
С коллегой не согласен Александр Бутенко. Он считает, что наступление весны не остановит распространение ковида. Коронавирус — инфекция не сезонная, как грипп, а всесезонная, подчеркнул Бутенко. Весна, лето и теплая часть осени ее распространение не остановили, считает он. Равно как не помогли ее затуханию обильный солнечный свет и ультрафиолетовые лучи.
«В тропических странах тогда была самая тяжелая ситуация. В Бразилии, например, в Индии, где вечная жара. У них не было никакого снижения, только повышение было. Поэтому даже эффект инсоляции (облучения поверхностей солнечным светом — прим. ред.) и высокой температуры при воздушно-капельном способе передачи вируса не имеет значения», — заключил Бутенко.
Нетесов также считает, что вторым гриппом COVID-19 не станет. То есть болезнь не будет приходить ежегодно, с наступлением холодов. Для этого коронавирус слишком медленно мутирует. Однако, обратил внимание ученый, это уже третий за последние 20 лет коронавирус, перебирающийся на людей от диких животных. Коронавирусов в природе очень много, и среди них есть такие, что могут перекинуться на человека. Чтобы этого не случилось, нужно усиливать их мониторинг в природе.
Наконец, надо уже сейчас думать, как выходить из этой эпидемии. Для этого необходимо разработать объективную систему оценки иммунитета к SARS-CoV-2 коронавирусу после болезни или иммунизации и выдачу федерального сертификата в случае четко подтвержденного иммунитета, уверен Нетесов. Это надо сделать на международном уровне. И над этим уже работают специалисты ЕС, Великобритании, США и Канады.
«Надо и нам принять в этом активное участие. А сейчас результат положительного теста на IgG в России действителен вроде как всего пять дней. Это нонсенс, и это надо менять», — считает Нетесов.