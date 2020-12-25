Врач сравнил иммунитет к коронавирусу после болезни и вакцинации

Уровень антител к COVID-19 выше у людей после вакцинации российским препаратом «Спутник V», чем у тех, кто приобрел иммунитет после болезни. При этом приобретенный естественным способом иммунитет действует по такому же сценарию, что и после применения вакцины.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал об этом в интервью радио Sputnik.

Однако он отметил, что показатель уровня антител не является единственным, поскольку даже предельно низкий титр или их полное отсутствие не говорит о том, что человек может подхватить COVID-19 повторно. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию, заметил Бутенко.

«Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — сказал вирусолог.

В четверг, 24 декабря, в России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки. В целом ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире в сентябре. Многие страны повторно ввели режим жестких ограничений для безопасности людей.

В России уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты оборудовали во всех регионах. Пока вакцину получают представители группы риска. Скоро сделать бесплатную прививку сможет любой желающий.