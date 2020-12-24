«Нужно привить 4 млн человек». Воробьев рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Подмосковье

Глава региона рассказал, что перед Подмосковьем стоит задача вакцинировать четыре миллиона жителей. По словам Андрея Воробьева, область вместе с остальными регионами активно получает вакцины.

«Нам нужно массово привить четыре миллиона человек. Кто-то уже переболел, но все равно цифра большая. Мы справимся, я в этом не сомневаюсь. <…> Да, в этом есть приоритеты — врачи, учителя. Мы получаем вакцину. Хотелось бы больше и сразу, но поставки идут во все регионы одновременно», — сказал Андрей Воробьев.

Он напомнил, что записаться на прививку жители смогут через портал госуслуг. Также, по словам губернатора, все, что касается госпиталей, уже развернуто, работает по всему Подмосковью, во всех географических локациях: на севере, юге, западе и востоке.

Пункты готовы, электронная запись готова. Мы максимально включились. Но производителям нужно время, чтобы наработать [достаточный объем препарата]. И технология такова, что вакцина еще имеет период, как они говорят, отлеживается. Поэтому надеемся и ждем, ну а тем временем держим ухо востро Андрей Воробьев.

В Подмосковье для масштабной вакцинации от коронавируса открыли уже 93 медицинских пункта. Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, прежде всего нужно сдать ПЦР и кровь для анализа на антитела.

Для прививок от коронавируса регион закупил морозильные камеры для хранения препаратов и уже обучил медицинских работников. Применяемую вакцину «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи Минздрава России.

Она стала первым зарегистрированным в мире препаратом от коронавируса. Сейчас «Спутник V» используют для вакцинации людей из групп риска.