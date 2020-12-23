Победу над пандемией коронавируса спрогнозировали в Москве
«Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное к середине — концу весны, мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — сказала Ракова в эфире программы «Просто о сложном» с Софико Шеварднадзе.
Заместитель мэра Москвы отметила, что рост заболеваемости COVID-19 в столице замедляется.
«Нет взрывного роста. И пока мы понимаем, что с этими цифрами московское здравоохранение может справиться», — подчеркнула Ракова и добавила, что назвать точное число жителей мегаполиса, у которых есть естественный иммунитет к коронавирусу, сложно. Антитела, которые образовались у переболевших весной, к зиме исчезли.
Москва занимает первую строчку в списке регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. За все время пандемии столичные медики выявили 756 586 случаев болезни. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 10 613 человек.