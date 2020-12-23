Победу над пандемией коронавируса спрогнозировали в Москве

Коронавирус может отступить к концу весны. Пандемия закончится через несколько месяцев при условии масштабной вакцинации. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное к середине — концу весны, мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — сказала Ракова в эфире программы «Просто о сложном» с Софико Шеварднадзе.

Заместитель мэра Москвы отметила, что рост заболеваемости COVID-19 в столице замедляется.

«Нет взрывного роста. И пока мы понимаем, что с этими цифрами московское здравоохранение может справиться», — подчеркнула Ракова и добавила, что назвать точное число жителей мегаполиса, у которых есть естественный иммунитет к коронавирусу, сложно. Антитела, которые образовались у переболевших весной, к зиме исчезли.

Москва занимает первую строчку в списке регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. За все время пандемии столичные медики выявили 756 586 случаев болезни. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 10 613 человек.