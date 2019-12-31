«Стыд за покупку». Новое шведское слово угрожает индустрии моды

В Швеции появился новый тренд — köpskam. Это слово обозначает «стыд за покупку». По мнению экономистов, явление угрожает мировому рынку моды. Как слово может разрушить индустрию и при чем здесь Грета Тунберг — в материале «360»

С появлением протеста Греты Тунберг тема изменения климата стала для Швеции одной из самых горячих. Влияние этой проблемы на общество оказалось столь велико, что в языке начали появляться новые слова для явлений, связанных с движением за сохранение экологии.

Одними из первых таких слов были flygskam, обозначающее «позорный полет» и «стыд за полет», и smygflyga — «хитрый полет» для тех, кто все же летает на самолетах, но боится это признать. Эти понятия появились после того, как стало известно, что Грета Тунберг отказалась от авиаперелетов ради борьбы с изменениями климата.

Теперь шведский язык пополнился еще одним неологизмом: köpskam. Это слово переводится как позор или стыд, связанный с покупками и потреблением. По словам генерального директора аналитической компании HUI Research Йонаса Арнберга, в основном «стыд за покупку» используют в отношении индустрии моды — одежды, обуви, аксессуаров.

Многие экоактивисты обращают внимание на то, что перепроизводство и следующее за ним приобретение чрезмерного количества одежды также нарушают климатический баланс — на производство одежды тратится огромное количество воды, а до недавних пор многие компании сжигали нераспроданные коллекции. По данным ООН, индустрия моды производит больше углерода, чем все международные авиаперевозки.

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По мере того, как осведомленность о вреде перепроизводства распространяется, люди начинают задумываться — не только в экологически сознательной Швеции, но и во всем мире. Возможно, köpskam не станет международным обозначением угрызений совести, которые испытывает человек, купивший очередную ненужную вещь, но явление это однозначно распространяется.

Во всем развитом мире, хотя наиболее заметно это именно в Швеции, «стыд за покупки» становится трендом — уже не модно покупать вещи каждый сезон в масс-маркете, особенно когда речь идет не о вещах первой необходимости. Наряду с этим растет популярность секонд-хендов и других мест, где можно купить подержанные вещи — не только одежду.

Больше того, идея о том, что одежде и другим вещам дается вторая жизнь, понравилась многим настолько, что за это они готовы доплачивать.

Сложно сказать, действительно ли катализатором таких социальных изменений стала 16-летняя Грета Тунберг, но рост осведомленности о том, как промышленность воздействует на окружающую среду, меняет поведение людей. Это шаг на пути к ответственному потреблению и совершенствованию индустрии моды, пищевой промышленности и транспорта в сторону более экологичного производства.

В то же время в мире набирает обороты другой тренд — диджитал-одежда. Она абсолютно экологична, ведь ее даже не нужно производить — такие вещи существуют только в виртуальной реальности.