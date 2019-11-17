Платье для короля. Цифровую одежду продают реальным людям

Эта идея пришла к дизайнерам из видеоигр: геймеры тратят огромные суммы на «прокачку» своих персонажей-аватаров уже давно. В игре за реальные деньги можно купить своему персонажу одежду, сделать татуировку, прическу и что угодно еще. Теперь похожим образом можно поступить и в жизни.

Норвегия

На сайте компании Carlings есть целый раздел digital-моды. Там представлены самые разные предметы гардероба, и каждый из них можно купить — необходимо выбрать понравившуюся вещь, загрузить собственное фото в полный рост в хорошем разрешении, оплатить и ждать. В скором времени фотография вернется обратно, уже в обновке. Дизайнеры компании наденут виртуальную покупку на вас так, что никто не догадается — наряд ненастоящий.

При этом виртуальная одежда стоит значительно дешевле брендовых вещей, которые люди покупают ради одного «выхода в свет» — цифровая вещь стоит от 9 до 40 евро (630 — 2400 рублей).

Рядом с каждым элементом гардероба на сайте Carlings есть подпись: «Это цифровой продукт, который будет применяться к вашей фотографии, вы не получите физическую версию этого товара».

Первая же коллекция мгновенно разошлась — спрос был даже больше, чем представляли себе производители. И цифровые элементы гардероба из первой коллекции закончились точно так же, как заканчиваются настоящие вещи в модных бутиках.

«Выпустив цифровую коллекцию по цене 15 фунтов стерлингов за вещь, мы демократизировали экономику индустрии моды и в то же время открыли для себя возможность продолжать создавать стиль, не оставляя „углеродный след“», — объясняет бренд-менеджер Carlings Sweden Кики Перрсон.

Большая часть диджитал-покупателей видит прелесть цифрового гардероба именно в его экологичности. В то же время, несмотря на меньшую стоимость каждой вещи, эта новая ветвь фэшн-индустрии может стать золотой жилой. И видеоигры, с которых все начиналось, тому подтверждение — ежегодно игроки Fortnite тратят миллиарды на прокачку своих аватаров.

Нидерланды

Амстердамский «цифровой дом моды» The Fabricant создает сверхреальную виртуальную одежду для модных брендов и ритейлеров. Наряд The Fabricant стал первым в мире произведением «цифровой моды», которое было продано на благотворительном аукционе за 9500 долларов (605 тысяч рублей).

«Здесь нет материальных потерь, вы можете создавать все, что угодно, и как дизайнер — это совершенно новый способ работы. Это как скульптура вокруг тела. Вместо того, чтобы создавать узор, а затем шить и складывать его вместе», — говорит креативный директор The Fabricant Эмбер Джей Слоутен.

Россия

В России тоже появилась своя коллекция виртуальной одежды — ее сделал бренд «Грань», а рекламировала виртуальная модель Алена Поле. «Зачем покупать новую одежду, если ты сфоткаешься в ней для Instаgrаm и потом навсегда уберешь на полку? Образы, которые вы видите в моем Instаgrаm — это не фотографии, к которым добавлено мое лицо, а я в собранной на компьютере CGI-одежде», — пишет она.

«Я много экспериментирую с цифровыми материалами, потому что считаю, что новая мода должна быть экологичной и не разрушать окружающую среду. Так получилась коллекция „Грань“», — добавляет Алена Поле.