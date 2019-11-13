Грета Тунберг поплывет в Европу на огромном катамаране

Экоактивистке Грете Тунберг предстоит путешествие на катамаране. На 15-метровом судне она поплывет из США в Мадрид, где состоится 25-я конференция рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Тунберг не пользуется самолетами: от полетов на них она отказалась из-за вредных выбросов. Поэтому девушка и просила у сторонников помочь найти ей транспорт на COP25. О шансе пересечь Атлантический океан она написала в Twitter.

Грета Тунберг написала книгу Подробнее

«Рада сообщить, что с большой вероятностью все же доберусь до COP25 в Мадриде. Из Вирджинии меня довезут на 48-футовом катамаране La Vagabonde», — рассказала 16-летняя экоактивистка.

Ее поездка через Атлантику начнется в среду. Тунберг поддерживают ее сторонники из Австралии и Англии.

В Америку юная шведка приехала для участия в двух крупных мероприятиях — в том числе и конференции ООН по климату. Она должна была состояться в Чили в декабре. Форум отменили из-за протестов в стране, а испанские власти предложили провести его в Мадриде. Старт COP25 намечен на 2 декабря.