Конфликты вокруг антиковидных мер стали чаще решать силой. Терпимости мешают тревога и дурные примеры

Ужесточение ковидных мер в России сопровождается жесткой реакцией как населения, так и ответственных за контроль. Так, в Пулково полиция задержала заслуженного тренера по плаванию, а в Воронеже водитель автобуса грубо обругал и вытолкал из салона пассажирку. Психологи объясняют такую агрессию высокой тревожностью в обществе и отсутствием элементарной культуры, а также плохими примерами на ТВ.

В петербургском аэропорту Пулково транспортная полиция задержала заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина. Как пояснила следовавшая с ним чемпионка Европы и трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова, поводом стал скандал из-за отказа мужчины надеть маску.

Пловчиха сняла на видео, как двое полицейских поставили на колени 62-летнего тренера, заломили ему руки и надели наручники. Ролик спортсменка загрузила на свою страницу в Instagram, отметив, что ее тоже «хотели заломать». На видео слышно, как Симонова нецензурно оскорбляет полицейских.

Александр Ильин тренировал 21-кратного чемпиона мира по плаванию в ластах Сергея Ахапова, четырехкратную чемпионку Европы по плаванию брассом Валентину Артемьеву, чемпиона мира по плаванию на короткой воде Сергея Гейбеля, трехкратную чемпионку мира по плаванию в ластах Виталину Симонову и других.

Подробности конфликта у стойки регистрации

Как пояснила спортсменка в интервью «Матч ТВ», конфликт произошел у стойки регистрации. Ильин ответил отказом на законную просьбу надеть медицинскую маску и предложил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. В итоге тренеру отказали в регистрации.

К стойке подошли сотрудники транспортной полиции и попросили тренера предъявить документы. Ильин спросил, на каком основании, и потребовал принять жалобу на сотрудницу аэропорта, которая отказала ему в регистрации. Полицейские предложили пройти в дежурную часть. Началась перепалка, которая закончилась задержанием.

«Потом его заломали — и вот он уже лежит на полу. Я так поняла, что когда его вели, он жаловался на то, чтобы его не держали, так как идти тяжело — проблема с бедром, нога болит, но они не поверили — и то, что он пытался высвободиться, поняли так, будто он вырывается», — рассказала Виталина Симонова.

После она взяла вещи и отправилась в дежурную часть. Полицейские взяли показания у свидетелей и у Симоновой, а Александра Ильина посадили в камеру и составили протокол лишь спустя семь часов, утверждает спортсменка. Телефон пловчихи изъяли и в итоге отпустили под подписку о невыезде.

Виталину Симонову за оскорбление представителя власти в аэропорту Пулково может ждать штраф до 40 тысяч рублей, приводит слова адвоката Максима Калинова «Матч ТВ». Ильину же могут вменить неповиновение законным распоряжениям, и, скорее всего, суд будет опираться на Административный кодекс.

Как стало известно Теlеgrаm-каналу «Фонтанка», суд отложил заседание по делу тренера. Александра Ильина отпустили с вещами и ждут обратно 25 ноября.

Правоохранители же объяснили, что применили силу из-за неповиновения мужчины законным требованиям.

В Воронеже выбросили пассажирку без маски

Это не единичный случай применения силы к тем, кто отказывается надевать маску. Буквально за день до происшествия в Пулково, 22 ноября, такой случай произошел в Воронеже.

Водитель автобуса маршрута № 9ка потребовал, чтобы пассажирка надела маску. Та отказалась и предложила вызвать полицию. Однако водитель вышел в салон и, нецензурно оскорбляя и угрожая женщине, сгреб ее за шиворот и вытолкал из салона автобуса. Происшествие сняли на видео другие пассажиры.

При этом у самого водителя маски на лице тоже не было. В происшествии пообещали разобраться полиция и прокуратура. Мэрия Воронежа заверила, что нервного водителя вызвали к руководству для дачи пояснений, и пообещала принять решение о дисциплинарном взыскании.

Разворачиваются конфликты и в обратном направлении — в первый день обязательных QR-кодов на транспорте в Казани закончился нападениями на кондукторов.

Конфликты порождает низкая культура

Психолог Татьяна Потемкина в разговоре с «360» предположила, что конфликты на фоне масочного режима могут происходить из-за низкой культуры. Сегодня практически нет продвижения более сдержанных, культурных, отношений между воспитанными людьми. Стремление накалить обстановку прослеживается даже в самых невинных телепередачах.

Скандал поднимает рейтинг, однако это оказывает обществу медвежью услугу, отметила психолог. Конечно, бытовая культура меняется и даже улучшается, однако это происходит отнюдь не с той скоростью, с которой хотелось бы. Кроме того, чиновники нередко демонстрируют крайнее неуважение к людям и грубую форму бытового общения.

«При этом общим фоном идет очень высокая тревога в обществе, связанная с ограничениями и отсутствием возможности выпустить пар. Люди отказываются надевать маски, пытаясь так утвердить свое право на личное мнение, свою позицию, себя. Конечно, с точки зрения здравого смысла это несколько странноватый способ, но другого, очевидно, у них нет. Все люди разные: кто-то обдумывает последствия своих поступков, кто-то нет», — отметила Татьяна Потемкина.

По мнению психолога, представители власти имеют сегодня колоссальные полномочия, но и колоссальную ответственность: от них зависит то, что происходит сегодня на всех этажах общества.