Водитель автобуса в Воронеже с матом вытолкнул пассажирку без маски

В соцсетях появилось видео с нападением водителя воронежского автобуса на пассажирку без маски. Судя по кадрам, он обругал ее нецензурными словами, а потом вытолкнул из салона. У самого водителя маски на лице тоже не оказалось.

«Ваше *** колхозное будет сегодня в интернете. Ты будешь звездой YouTube, поняла? Я здесь не сижу, а работаю. А ты, *** немытая, выйди отсюда», — кричит мужчина на видео.

Видео с нападением появилось в группе «Типичный Воронеж». Автор поста написал, что это произошло вечером 21 ноября на маршруте № 9ка.

«Водитель автобуса <…> напал на пассажирку без маски, орал матом, оскорблял и угрожал расправой, сказал, что будет есть лапшу на ее похоронах, после чего вышвырнул из автобуса», — говорится в сообщении.

Автор выразил надежду, что после нападения компанию МКП МТК «ВПТ» проверят, а агрессивного водителя отстранят от работы.

После публикации видео полиция и прокуратура начали проверку. По ее результатам ведомства примут процессуальное решение.

Тем временем, по словам представителя мэрии Воронежа, водителя вызвали к руководству для дачи пояснений. Там также пообещали принять решение о дисциплинарном взыскании.

«В любом случае, с чего бы этот конфликт ни начался, такое поведение водителя невозможно оправдать», — добавили в администрации города, ее процитировал сайт «Новости Воронежа».