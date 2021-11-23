Заслуженного тренера России задержали в аэропорту за отказ надеть маску

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге транспортная полиция задержала мужчину за отказ надевать маску. Им оказался заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Instagram его воспитанницы, пловчихи Виталины Симоновой.

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали. Меня тоже хотели заломать», — сообщила спортсменка у себя в социальных сетях.

На видео, которое появилось в интернете, видно, как правоохранители пытаются надеть наручники на мужчину.

Александр Ильин тренировал 21-кратного чемпиона мира по плаванию в ластах Сергея Ахапова, четырехкратную чемпионку Европы по плаванию брассом Валентину Артемьеву, чемпиона мира по плаванию на короткой воде Сергея Гейбеля, трехкратную чемпионку мира по плаванию в ластах Виталину Симонову и других.