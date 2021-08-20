Запад системно душит спортсменов из России. Кому выгодно не пускать их на соревнования

Российские спортсмены один за другим вынуждены сниматься с соревнований в США. Причина проста — им не выдают визы, хотя некоторые атлеты подают документы заблаговременно и в других государствах. Двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист и депутат Госдумы Владимир Драчев в беседе с «360» напомнил, что тенденция возникла уже несколько лет назад.

Ситуацию, по словам парламентария, необходимо оценивать в комплексе. Нельзя сказать, что Соединенные Штаты таким образом мстят за высылку своих дипломатов или просто доступными способами устраняют сильных конкурентов.

«Здесь общая системная работа против наших спортсменов, дипломатов, России в целом. То, что происходит, мы видим не только сегодня, не только до Олимпиады. Сразу после Сочи, Крыма <…> началась такая позиция силы и возможности как можно больше сделать неприятностей», — пояснил Драчев.

России нечем ответить

Принимаемые меры, добавил он, не позволяют российским спортсменам выступать на соревнованиях, где они, во-первых, могли бы представить страну, а во-вторых — заработать.

«В целом это на руку только тем, кто не выдает визы», — подчеркнул двукратный призер Олимпийских игр.

Подобные действия, по его словам, не только не идут на пользу международным отношениям, но и наносят серьезный удар по имиджу спортсменов из РФ и организаторов турниров. Россия при этом ответить ничем не сможет. Оптимальным решением будет выждать время.

Любые политические действия со стороны МИД, министерства спорта упираются в стену равнодушия и непонимания Владимир Драчев двукратный призер Олимпийских игр

«Все должно потихонечку успокоиться. Есть определенные временные факторы, которые будут играть главную роль. Нам с этим бороться, мне кажется, бессмысленно», — заключил Владимир Драчев.

На турнир Western & Southern Open в Цинциннати не поехала российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. С соревнований она снялась из-за проблем с получением американской визы. Документы спортсменка ждала в Канаде и выразила надежду, что в итоге успеет к Открытому чемпионату США.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене тоже из-за отсутствия визы пропустит этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Отказ в предоставлении россиянке въездных документов связали с политическим жестом США. Связь между политикой и спортом, считают специалисты, существует давно, хотя быть этого не должно.