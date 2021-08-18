Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в США из-за отсутствия визы

Отсутствие визы США привело к тому, что олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене не сможет принять участие в этапе Бриллиантовой лиге, которая пройдет 21 августа в американском Юджине. Об этом в беседе с ТАСС рассказала менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Она отметила, что следующие соревнования, в которых Ласицкене начнет свои выступления станет этап в Лозанне 26 августа.

«Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы», — заявила она.

Как напомнила Lenta.ru, в минувший четверг, 12 августа, Мария Ласицкене в Stories на своей странице в Instagram выложила сообщение, что не может получить американскую визу. Она отметила аккаунты официального представителя МИД Марии Захаровой и Олимпийского комитета России.

Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Она взлетела на два метра и четыре сантиметра. Ее золотая медаль стала двадцатой наградой в копилке российской сборной. Также на счету спортсменки три победы на чемпионатах мира, две победы на чемпионатах мира в помещении, золотая и серебряная медали чемпионатов Европы.