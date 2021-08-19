Отказ в визе Ласицкене и Сидоровой связали с политическим жестом США

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов прокомментировал отказ в предоставлении визы российским спортсменкам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой для участия в американском этапе Бриллиантовой лиги. По его словам, с россиянками борются нечестными методами. Об этом написала «Газета.ru».

«Думаю, что это общее течение, все между собой связано — и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения… Я еще лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть», — процитировало «Утро.ру» слова атлета.

Ранее стало известно, что легкоатлетки Ласицкене и Сидорова не смогут попасть на этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине 21 августа. Причиной тому стал отказ в визе. Диппредставительство США в Москве объявило о приостановке с 12 мая рассмотрения документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.