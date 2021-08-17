Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с участия в турнире в Цинциннати. Причиной такого решения стали проблемы с получением визы США.

«Дорогие болельщики, к сожалению, мне пришлось отказаться от участия в Western & Southern Open. Я все еще в Канаде и жду визу США. Надеюсь, я скоро ее получу и успею как раз к Открытому чемпионату США», — написала спортсменка в Twitter.

Турнир в Цинциннати стартовал 14 августа. Он продлится до 22 августа. Матчи US Open-2021 начинаются 30 августа. В первом круге на турнире Western & Southern Open должна была сыграть против американки Бернарды Пера. Спортсменка из США занимает 83-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Сейчас Павлюченкова находится на 17-й строчке мирового рейтинга. На счету российской теннисистки 12 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). На Олимпийских играх в Токио Павлюченкова вместе с Андреем Рублевым завоевала золотые медали в миксте. В этот состязании российские теннисисты взяли первое место впервые в истории.