«Кому в космос летать, кому людей потешить». Рогозин оказался единственным, кто обиделся на шутку Урганта

Ургант подколол Роскосмос, Рогозин обиделся и отчитал его. Но шутка про космонавтов никак не задела самих космонавтов. По крайней мере тех, с кем пообщался «360».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал шутку Ивана Урганта о том, что отбор в космонавты хотят сделать проще. Острота телеведущего прозвучала в последнем выпуске программы «Вечерний Ургант». Он пошутил, что «легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дрелью дырки в обшивке», «грабежи старушек у метро» или «судимость по малолетству» не должны становиться препятствием для того, кто хочет полететь в космос или ступить на Марс.

«Ну, а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу… Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — отметил Рогозин.

Чуть ранее ответ Урганту появился в Twittеr робота «Федора».

4 февраля глава Роскосмоса сообщил о необходимости снизить требования к кандидатам в космонавты. Если это не сделать, ведомству долго придется «отбирать в отряд суперменов». А современные корабли начинены автоматикой, которая работает вместо человека.

Относитесь с юмором

За Урганта заступился юморист и телеведущий Михаил Марфин. Он сказал «360», что «шутки у него не закончились», а сам Ургант — прекрасный импровизатор, работает с хорошим авторским коллективом.

«Легкая острота, которая, понятное дело, задевает тех, кого это касается, отличает эту передачу и позволяет ей столь долго находиться в эфире. Я понимаю, что чиновник уровня Рогозина не обязан иметь чувство юмора, но все-таки нужно постараться с юмором воспринимать», — посоветовал Марфин.

Бывший участник команды КВН «Левый берег», шоумен Роман Клячкин напомнил, что обсуждение новостей — лишь часть «Вечернего Урганта», и судить по ней о юморе ведущего в целом было бы неверно. Тем более что с шутками ему помогает целая команда сценаристов.

«По поводу того, что закончился юмор… Шутки Ивана, основанные на новостях, занимают 5-10% его передачи. Он шутит на актуальные темы, которые вот здесь и сейчас. Поэтому говорить, что юмор закончился, мне кажется, преждевременно», — заключил он.

Космонавты — о шутке Урганта

Космонавт Максим Сураев заявил, не воспринимает слова Урганта всерьез, ведь он ведущий юмористической программы.

«У него работа такая — пошлить и шутить. Поэтому я серьезно это не воспринимаю и, думаю, космонавты тоже на это особо не реагируют. Каждому свое. Кому-то — в космос летать, а кому-то — людей потешить», — добавил Сураев.

Космонавт Павел Виноградов считает шутку неактуальной. Рогозин, по его мнению, правильно поднял вопрос о снижении требований, поскольку мир постоянно меняется и медицина тоже не стоит на месте.

«С этой точки зрения надо как-то регулировать наши требования, которые 30-40 лет назад были написаны для того времени. Шли еще от нашего Юрия Гагарина, например. Все в жизни меняется, и космос тоже меняется. Зачем обязательно нужны крайности — отправлять сумасшедших людей в космос?» — удивился Виноградов.

Космонавт Александр Лазуткин также не увидел в словах главы Роскосмоса повода для шутки. Потребность в снижении требований — естественный процесс. Первые космонавты проходили жесточайший отбор, особенно по зрению.

«Потом узнавали больше о здоровье, факторах влияния космического полета на человека и требования стали снижать. Потому что появилось понимание, что и такие люди нормально выдержат полет. А сейчас не то что совсем близорукие люди летают, но не со 100-процентным зрением», — заключил он.