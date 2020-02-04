Отбор космонавтов решили упростить

Современные технологии добрались до космоса. Новые гаджеты смогут заменить людей, поэтому требования к кандидатам в космонавты могут снизить. Пока это только обсуждают, но вполне возможно, что полететь в космос станет проще.

«Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры <…> снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам», — сказал ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что это начали обсуждать из-за новых технологий, по которым работает экипаж в космосе. Сейчас есть куча кораблей с современной автоматикой, которая трудится вместо человека.

По словам Рогозина, если некоторые требования к кандидатам не отменят, то Роскосмосу «еще долго придется отбирать в отряд суперменов».

Как рассказывал российский космонавт-испытатель Олег Артемьев, стать космонавтом и работать на МКС может только уравновешенный и неагрессивный человек. В команду отбирают похожих людей, чтобы на станции не было ссор и разногласий.