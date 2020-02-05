Рогозин жестко отреагировал на шутку Урганта о космонавтах

Шутка Урганта о том, что после снижения требований к кандидатам в космонавты на орбиту будут летать «судимые по малолетству» и люди с «легкими психическими отклонениями», разозлила Рогозина. Глава Роскосмоса заявил, что у ведущего «закончился юмор и намозолился язык».

Сначала на неосторожную шутку телеведущего Ивана Урганта отреагировал побывавший в космосе робот «Федор». Он «попросил» Урганта на своей странице в Twitter, чтобы тот «не предлагал своих друзей». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин репостнул эту запись и отметил, что Ургант слишком долго ведет развлекательную передачу, поэтому шутки у него закончились.

«Ну, а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу… Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится», — написал Рогозин. После этого, по его словам, только и остается, что «ржать про космонавтов-героев».

Ранее Рогозин рассказал, что из-за развития технологий некоторые требования к кандидатам в космонавты решили отменить. На МКС и космических кораблях сейчас много автоматики, которая работает за человека.