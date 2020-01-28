Иван Ургант извинился за шутки над Иисусом на Рождество

Телеведущий Иван Ургант извинился перед православными, которых оскорбил рождественский выпуск его шоу. По его словам, коллаж с Николасом Кейджем на месте Иисуса Христа не был «запланированной акцией по глумлению над христианскими ценностями».

В новом выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий напомнил, что шоу является юмористическим, а к религии авторы относятся как к «важной составляющей жизни». Ургант отметил, что они не хотят делать религию запретной темой, но шутят о ней без злого умысла и издевательского тона.

«Поэтому все, кто считает себя оскорбленным, примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятья. Потому что есть некоторые радикальные высказывания. Мой отец даже меня поддержал. Он вспомнил предыдущий эпизод с моим неудачным высказыванием про жителей соседнего государства, когда за мою голову пообещали 10 тысяч долларов», — сказал Ургант.

Ведущий также пошутил на тему того, что после обращений православных активистов к разбирательствам подключили Генпрокуратуру и этот вопрос стал первым для Игоря Краснова на посту генерального прокурора.

Православное общественное движение «Сорок сороков» возмутил выпуск, вышедший в эфир 7 января, когда отмечается Рождество. В начале выпуска показали коллаж с иллюстрацией рождения Николаса Кейджа в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Потом гость передачи Жерар Депардье пошутил о свинине на рождественском блюде.

Активисты потребовали лишить Урганта гражданства и наказать Первый канал. Петицию поддержали почти 26 тысяч человек.