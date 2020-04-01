Учебные заведения, общепит, магазины и ТРЦ во многих странах сейчас закрыты. Как и границы между государствами. Гражданам не разрешается покидать дома без крайней необходимости. Во многих продуктовых магазинах появились отметки «социальной дистанции». Люди должны стоять на расстоянии один метр. «360» ознакомился, как власти в разных странах пытаются сдерживать заражение 2019-nCoV.

Однако люди по-прежнему продолжают заражаться. В связи с этим правительства различных государств приняли решение ужесточить меры. Чехия одной из первых обязала граждан носить марлевые повязки и респираторы в общественных местах. Правительство распорядилось носить любые средства защиты рта и носа, даже шарфы и повязки. Пожилым жителям порекомендовали совершать покупки в специально отведенное время.

Австрия последовала чешскому примеру и ввела обязательное ношение масок, но пока только в супермаркетах. Распоряжение вступит в силу, предположительно, в среду. Власти ожидают поставки защитных средств. По словам канцлера Себастьяна Курца, в дальнейшем эта мера станет обязательной не только в магазинах.

Обязательно соблюдать «масочный режим» и в немецком городе Йена. Средства, защищающие нос и рот, обязательно нужно носить при посещении торговых точек, в общественном транспорте и общественных местах.

Во всей Германии теперь нельзя собираться больше двух человек. В стране отграничили работу метрополитена и увеличили интервал движения поездов до 10 минут.

В Риме метро перешло на летний режим работы и закрывается в 21:00. Водители такси перевозят медработников бесплатно.

Премьер-министр Ирландии заявил, что в условиях пандемии коронавируса все частные больницы будут рассматриваться как государственные. Соглашение будет действовать в течение трех месяцев с возможностью продления, и правительство покроет эксплуатационные расходы частных больниц.

В Испании к борьбе с коронавирусной инфекцией привлекли армию. На время карантина военные будут патрулировать улицы в городах. Работать они будут совместно с гражданской гвардией. Таким образом власти надеются удержать испанцев по домам. До этого жители пренебрежительно относились к ограничениям даже под угрозой получить штраф.

В Черногории и Сербии введен комендантский час. По рабочим дням нужно оставаться дома с семи вечера до пяти утра в Черногории и на час позже в Сербии — с восьми вечера до пяти утра. Жителям Сербии старше 65 лет вообще нельзя выходить на улицу. Нарушителям ограничений грозит штраф на сумму 150 тысяч динар (около 110 тысяч рублей), а также срок заключения до трех лет.

В Индии полиция пробует «визуально» информировать горожан. Полицейские начали надевать шлем, похожий на коронавирус, чтобы убеждать людей не выходить на улицу. Патрульные рассказали агентству ANI, что шлем эффективен. По словам инспектора, который его носит, когда горожане видят шлем, «мысль о коронавирусе проникает в их сознание», а дети просятся домой.

Другие сотрудники полиции, видимо, отчаявшись убеждать граждан сидеть дома, решили применить силу. Они разгоняют население палками.

Пока остальная Европа сидит на карантине, в Швеции как будто не замечают происходящего в мире. Как сообщает The Observer, все общественные места, включая учебные учреждения, работают. Премьер-министр Стефан Лефвен на днях объявил о ряде ограничений, но все они носят достаточно мягкий характер в сравнении с соседними странами.

Примерно такой же позиции придерживаются Белоруссия и Бразилия. Александр Лукашенко не отменил спортивные мероприятия и даже принял в них участие. Сам белорусский президент придерживается мнения, что «коронавирус — это психоз, а не вирус».

Глава Бразилии Жаир Болсонару и вовсе опубликовал ролики в социальных сетях, где игнорировал призывы собственного Минздрава. Он тесно общался на улицах столицы со своими сторонниками. Правда, позже ролики удалили администраторы соцсетей.

Болсонару является ярым противником жесткого карантина. Он считает, что. отказавшись от изоляции, страна избежит экономического коллапса, который сейчас наблюдается в других государствах.

Первая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На момент написания статьи число зараженных в мире достигло 846 тысяч, по данным Института Хопкинса, 41 494 человека погибли.