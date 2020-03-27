«Не вирус, а психоз». Лукашенко пообещал рассказать «много интересного» про COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать много интересного про эпидемию коронавируса. Но придется подождать — лидер страны сделает это только после того, как закончится «психоз».

Об этом сообщило местное издание Tut.by.

Вот когда закончится коронавирус этот — и не вирус, а психоз, — я вам много чего интересного расскажу. Очень много Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии предложил поразмышлять о том, ка именно появился коронавирус. Сейчас существует много разных теорий — от того, что он случайно возник из воздуха до того, что его создал человек. Лукашенко призвал поразмышлять, кому могла быть выгодна такая ситуация и кто мог ей воспользоваться в своих интересах.

Белорусский лидер неоднократно называл психозом всю ситуацию вокруг короновируса. Он постоянно призывает людей не поддаваться панике. Ранее Лукашенко отметил, что если страна продержится до православной Пасхи — значит все будет хорошо. В этом году праздник приходится на 19 апреля. Президент надеется, что к тому моменту эпидемия ослабнет.

По последней информации, в Белоруссии новым типом инфекции заразились 94 человека. Почти треть из них уже выздоровели — их отпустили по домам или уже готовят к выписке.