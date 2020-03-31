Facebook наказал президента Бразилии за дезинформацию о коронавирусе
Глава Бразилии на роликах, игнорируя призывы собственного Минздрава, на улицах столицы тесно общался со своими сторонниками и убеждал их продолжать работу, чтобы избежать краха экономики. Сначала эти видеозаписи удалил Twitter, его примеру последовали и в Facebook.
«Мы удалили контент из Facebook и Instagram, нарушающий нормы нашего сообщества, не допускающие дезинформации, которая может нанести людям реальный вред», — сказано в заявлении руководства компании.
Болсонару — ярый противник жесткого карантина. Он считает, что отказавшись от изоляции, страна избежит экономического коллапса, который уже сейчас наблюдается в других странах мира, принявших меры по изоляции своих граждан.
Губернаторы Бразилии не согласны с позицией президента и самовольно вводят жесткий карантин территориях штатов и городов. Оппозиция уже потребовала отставки президента из-за его отказа признавать ситуацию с коронавирусом серьезной.