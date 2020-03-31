Facebook наказал президента Бразилии за дезинформацию о коронавирусе

Руководство Facebook посчитало действия президента Бразилии опасными и «дезинформирующими» население. Его записи были были удалены из соцсетей Facebook и Instagram вслед за Twitter. Дело в том, что Жаир Болсонару в воскресенье выложил ролики, на которых демонстративно не соблюдает правила «социального дистанцирования».

Глава Бразилии на роликах, игнорируя призывы собственного Минздрава, на улицах столицы тесно общался со своими сторонниками и убеждал их продолжать работу, чтобы избежать краха экономики. Сначала эти видеозаписи удалил Twitter, его примеру последовали и в Facebook.

«Мы удалили контент из Facebook и Instagram, нарушающий нормы нашего сообщества, не допускающие дезинформации, которая может нанести людям реальный вред», — сказано в заявлении руководства компании.

Болсонару — ярый противник жесткого карантина. Он считает, что отказавшись от изоляции, страна избежит экономического коллапса, который уже сейчас наблюдается в других странах мира, принявших меры по изоляции своих граждан.

Губернаторы Бразилии не согласны с позицией президента и самовольно вводят жесткий карантин территориях штатов и городов. Оппозиция уже потребовала отставки президента из-за его отказа признавать ситуацию с коронавирусом серьезной.